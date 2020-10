Az Acélbikák is jégre lépnek, a Gyergyószentmiklóst várják

Az eredeti kiírás szerint szeptember 11-én elkezdődött a jégkorongozók Erste Ligája. Az első meccset szeptember 12-én a MAC HKB a Vasas ellen lejátszotta, de utána jött a teljes bizonytalanság: a koronavírus-járvány a jégcsarnokokat sem kímélte. A múlt hétig hat csapat nem tudott a vírus miatt bekapcsolódni a küzdelmekbe. Ha minden igaz, a Dunaújvárosi Acélbikák pénteken játszanak a Gyergyói HK ellen.

Nem akarjuk önmagunkat ismételni, de ahogy a mondás is tartja, az újszülöttnek minden vicc új. Persze esetünkben a viccről szó sincs, sőt, egy eddig soha nem látott helyzetről beszélhetünk, ez pedig nem más, mint a koronavírus. A járvány nem kerülte el a dunaújvárosi jégkorongot sem, ezért az Acélbikák egy hónappal a tervezetthez képest kapcsolódnak be az Erste Liga küzdelmeibe. De mielőtt körülnéznénk az Acélbikák háza táján, nézzük meg, mi történt eddig a magyar bázisú nemzetközi bajnokságban.

A szezonkezdés előtt a Magyar Jégkorong Szövetség kiadott egy rendelkezést, amely nagyon határozottan leírta, milyen körülmények között lehet bajnoki mérkőzést rendezni.

A védekezés alappillérei:

1. Önvizsgálat – aki nem érzi egészségesnek magát, ne menjen közösségbe.

2. Megfelelő kézhigiéné (kézmosás és -fertőtlenítés).

3. Az érintkezési és köhögési etikett maximális betartása.

4. A minimális védőtávolság megtartása.

5. A fertőtlenítési eljárások folyamatos és fokozott alkalmazása.

6. Maszkviselési szabályok betartása.

7. A gyanús esetek izolálása.

8. Az előírások és ajánlások fegyelmezett végrehajtása a saját és mások egészségének védelme érdekében.

A büféknél történő várakozás során fokozottan ügyelni kell az előírt védőtávolság betartására.

A büfék igénybevételének kialakítása során törekedni kell arra, hogy csak előre csomagolt kínálatból tudjanak vásárolni a szurkolók. Érdemes kerülni a csomagolás nélküli, meleg termékek, égetett magvak árusítását. A büfékben javasolt biztosítani az érintésmentes fizetési lehetőséget (no-touch payment).

Ahogy korábban néhány orvos is nyilatkozott arról, az a baj, hogy új helyzet előtt állunk, és senki sem tud semmit. Bár ezt többen próbálják cáfolni. E felvezetés után kérdeztük meg Azari Zsoltot, a Dunaújvárosi Acélbikák elnökét arról, hogy egy csapatot érintő karantén után, miként várják a pénteki első bajnoki mérkőzést a Gyergyói HK ellen.

– Öntsünk tiszta vizet a pohárba! Mi mindenkit segítő szándékkal tájékoztattunk a helyzetünkről. Már csak azért is, mert új, ismeretlen helyzetbe kerültünk. A vírus által kialakult helyzet megoldása nem a mi feladatunk, nem a mi szakmánk. Mi nyíltan kiálltunk a problémánkkal, nem tagadtuk, hogy a koronavírus megfertőzte néhány játékosunkat. Ennek az lett a következménye, hogy nemkívánatos személyek lettünk, megbélyegeztek minket. A Sportételbárról letiltották a kézilabdázókat, mert a hokisok is ott ebédeltek. Abba a konditerembe, ahova évek óta járnak a játékosaink, senki nem akart minket beengedni. Az iskolákból haza­zavarták a hokis gyerekeket, sőt, szülőket is hazaküldtek a munkahelyükről azért, mert a gyermekük jégkorongozik.

Adódik a kérdés: ilyen helyzetben mit lehet tenni, mit tud egy sportvezető ebben a szituációban lépni?

Azari Zsolt elmondta: – A helyzetünket nehezítette, hogy csak ajánlásokat kaptunk a szakhatóságoktól és mindenki hárította a másikra a felelősséget. A mai napig nem tudja senki, mi az eljárás, mi a rend a vírus esetében. Ilyen környezetben nagyon nehéz megtalálni a megoldást.

Azari Zsolt még hozzátette: – Mindent megtettünk a megfelelő védekezéséért, a szabályok betartásáért. Ha létezik immunitás a vírussal szemben, akkor azt a hokisok megszerezték. Túl vagyunk a járványon, minden előírásnak megfeleltünk, és most már teljes erővel készülünk a bajnoki bemutatkozásra.

A vírus miatt szétszóródott a bajnokság, hiszen vannak csapatok, amelyek már több mérkőzésen túljutottak, ugyanakkor vannak olyan együttesek, amelyek még egy mérkőzést sem játszottak, közéjük tartozik a Dunaújvárosi Acélbikák is.

A járvány miatt nehéz bármit is előre gondolni, célkitűzéseket tenni, hiszen a sportban a csapatokat nem az edzők, hanem a vírustesztek állítják össze. De az első Erste Liga-mérkőzés előtt mindenképpen fel kellett tenni a kérdést Azari Zsoltnak: Milyen szezonra számít?

– Kiemelkedően színvonalas lesz az idei bajnokság. Több csapat is nagyon komoly NHL-, KHL-játékosokkal erősített. És az eddig egy kicsit gyengébbnek tartott Vasas és Titánok is nagyon feljavultak. Ha reálisan nézem a dolgokat, ebben a mezőnyben nem lehet más célunk, mint bekerülni a legjobb nyolcba, a rájátszásba, de ez is nagyon kemény munka lesz. Tudomásul kell venni, hogy a ligában nyolc olyan klub van, amellyel anyagilag nem tudjuk felvenni a versenyt. A lehetőségeinkhez képest kialakítottuk a játékoskeretünket. Egy légiós helyünk még van, azt be szeretnénk tölteni. Nagyon bízom abban, hogy utánpótlás terén az idén előrébb lépünk, hiszen a korlátolt anyagi lehetőségeink miatt rá is vagyunk kényszerülve arra, hogy minél több saját nevelésű hokist tudjunk fölmutatni. A felnőttcsapatban is vannak fiatalok, akiktől azt várom, hogy az idén a szárnyaikat már kibontsák. Példaként említem Török Viktort, akiről tudjuk, egy jól korcsolyázó, jó adottságú játékos, de eddig még nem tudott a csapat húzóembere lenni.

Fontos információ, mennyien és hogyan tudnak a Dunaújvárosi Acélbikák hazai mérkőzésére a csarnokba bejutni. A hivatalosan 4500 néző befogadására képes Dunaújvárosi Jégcsarnok a különböző hivatalos szervektől mindössze 272 néző beengedésére kapott engedélyt. (Ennek okának próbáltunk utánajárni, de képességünket meghaladta, hogy bárki is a miértekre érdemben választ adjon.) A lényeg a lényeg, 272 ember nézheti meg a hazai találkozókat. A Magyar Jégkorong Szövetség rendelkezése alapján a pénztárak nem nyitnak ki, csak online lehet a csapat honlapján jegyet vásárolni.