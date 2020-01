Az Acélbikák hokisai megcsípték a pulykakakast

Megkezdődött tegnap a jégkorong Erste Liga középszakasza. A Dunaújvárosi Acélbikák a felsőházban folytathatja a küzdelmeket. A DAB első ellenfele a Debreceni EAC volt. A végeredmény 3–1 lett.

Dunaújvárosi Acélbikák – DEAC 3–1 (1–1, 1–0, 1–0)

Dunaújvárosi Jégcsarnok, 600 néző. Vezette: Nagy A., Mach, Váczi, Muzsik.

DAB: Hughson – Kovács B., Vuorijarvi, Azari, Dansereau, Mazurek – Baker (1), Hüffner (1), Silló, Somogyi (1), Turcotte 2 – Dósa, Hruby, Gebei, Németh 1, Pinczés – Ambrus, Ráduly, Gulácsi, Subotic, Tamás. Vezetőedző: David Leger.

DEAC: Hetényi – Léránt, Vokla, Izacky, Mazzag, Novotny – Filbrandt (1), Kiss, Graaskamp (1), Hári 1, Kuleshov – Mestyán, Sándor, Kozma, Molnár, Salló – Markov. Vezetőedző: David Musial.

A meccsen a liga két legjobb kapusa nézett egymással farkasszemet, Hughson és Hetényi. Az ő teljesítményük alapjában meghatározhatja a mérkőzés kimenetelét – gondolták a szurkolók a mérkőzés előtt.

Az biztos, hogy mindkét hálóőr remekelt, de hogy mi döntött, az azért összetettebb dolog, mint a kapusok teljesítménye.

A két csapat hajtós, kemény meccset vívott, de végig sok volt a játékban a hiba, a dunaújvárosiaknál ez elsősorban annak volt tulajdonítható, hogy a szokásosnál többet egyénieskedtek a játékosok. Ami a lényeg: a 4. percben a vendégek szerezték meg a vezetést Hári Norbert révén, majd a tizedikben Németh Péter egalizált. Ebben a harmadban több gól nem is született.

A második elején Turcottét a hazai szurkolók véleménye szerint vétlenül állította ki a játékvezető, végig is fütyülték ezt a kétperces időszakot a drukkerek. Ez az incidens fel is tüzelte az Acélbikák híveit, és a büntetés lejárta után egyre lelkesebben buzdították az övéiket. Ennek meg is lett az eredménye, mert a 32. percben Turcotte vezetéshez juttatta csapatát.

Az utolsó felvonásra úgy vonulhattak ki a csapatok, hogy még semmi semmi sem dőlt el. A hajrá nagyon izgalmasra sikeredett, az utolsó két percet a DAB úgy kezdte, hogy Turcottét kiállították, a debreceniek lehozták a kapust, hat a négy játszhatott a DEAC, de a bikák lőttek gólt (3–1).