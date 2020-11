Átestek a tűzkeresztségen a fiatalok a kupameccsen

A Dunaferr DUE Dutrade futsalegyüttese csütörtökön este különleges Magyar Kupa-mérkőzést játszott a Nyírgyulaj ellen, hiszen utánpótláskorú játékosok léptek pályára a hazai csapatban, miután a fő­szponzor távozott a klubtól.

A tényszerűség: a vendégek jutottak tovább 5–1-gyel. Bár ők is ezer sebből vérző csapattal, gyakorlatilag három harcra kész férfival és két lábadozóval, valamint persze a létszámot feltöltő nagyon fiatalokkal érkeztek. Azonban mindenképpen nagyobb magabiztossággal léphettek pályára, hiszen már a Fradi elleni bajnokin is ez a csapat játszott, és ott már bemutatták egyszer a foggal és körömmel vívott küzdőképességüket. Igaz ott egy góllal veszítettek.

Az erre az alkalomra siettében összetoborzott hazai csapat tagjai közül néhányan igaz, hogy eddig is a klub színeiben játszottak, de akkor a velük azonos korosztályukkal csaptak össze, az U20-sokkal. Most pedig a nagyfiúk ellen kellett megmutatniuk a tudományukat.

A gyors és kényszerű váltást a klubot ért hatalmas anyagi csapás, és az azt követő szervezeti átalakítás, a profi játékosoktól való azonnali elválás indokolta.

Az „alapos ráhangolódásra” a hétfő estétől csütörtök 19 óráig terjedő idő szolgált. Legyünk megértőek a fiatalokkal: ezt elég szűken mérte számukra a futsal világa. A most elküldött felnőttcsapat keretébe tartozó Cseresnyés Alex és Csányi Dávid mellett, a velük már komoly edzésmunkán, NB I-es szereplés-próbákon, sőt az első gólokon is túljutó, most a gólpasszt adó Dorogi Benjámin, Németh László, Slett Kristóf Ferenc is a „kezdőbe” került. Velük tartott a nagy meccsek hangulatát szintén már megkóstolt, ezúttal gólt is szerző Schnierer Balázs, Danó Dominik valamint a kapustrónt követelő Gergely Milán is. A nagy és ígéretes tehetségek közül Garda Bálint, Perjési Viktor István, Schnierer Joel, Bán Bercel és Kovács Balázs Áron is izgatottan várta a kezdő sípszót.