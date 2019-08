Átadták a Maty-éri pályát, rekordrészvétel lesz a vb-n

A jövő héten kezdődő olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokság előtt csütörtökön ünnepélyes keretek között átadták a nagyon komoly felújításon átesett Nemzeti Evezős és Kajak-Kenu Olimpia Központot. Ahol reményeink szerint a Dunaferr SE versenyzői is minél eredményesebben tudnak szerepelni a több tízezer néző előtt.

Sárfalvi Péter sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár elmondta, a Maty-éri pályán 2011 után immár negyedik alkalommal rendeznek vb-t: – Az elmúlt hónapokban a pálya teljesen megújult, világviszonylatban is az egyik legkorszerűbbé vált.

Schmidt Gábor a hazai szövetség elnöke kiemelte: minden idők legnagyobb vb-je következik, amelyre 101 országból neveztek. Ez érthető, ugyanis a tokiói olimpiára Szegeden keresztül vezet az út, aki itt nem áll rajthoz, az a pótkvalifikáción sem vehet részt.

A megnyitó „árnyékában” a pályán és a dokkban javában tartott a már itt lévő sportolók gyakorlása. A Dunaferr SE kenusát, Kiss Balázst edzője, az olimpiai bajnok Vajda Attila tegnap személyesen is megnézte. – Szerdán Szolnokon Hajdu Jonatánnál jártam, most pedig Balázsnál. A rajtig már egy hét sincsen hátra, így most már a mentális felkészítés van főszerepben, ezt erősítem én is. Amúgy a létesítmény fantasztikus átalakuláson ment át, szegediként itt nőttem fel, akkora a változás, hogy szinte rá sem lehet ismerni – mondta lapunknak a vb arcának is felkért legenda.