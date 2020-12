Át kell lépni az árnyékukon

A magyar női kézilabda-válogatott a németektől elszenvedett szombati vereségével továbbra is pont nélkül áll a dániai Eb középdöntőjében, és ezzel elveszítette esélyét az elődöntős hely megszerzésére is. Ami Norvégiának két győzelmével viszont már megvan, és a horvátok is jó eséllyel pályáznak erre.

A szombati találkozón az ellenfél a mérkőzés elejétől dominált, de nagyban Szikora Melinda védéseinek köszönhetően a 46. percben a magyar válogatott egy gólra (21–20) fel tudott zárkózni. Azonban a számos hiba megbosszulta magát, és hét góllal a németek bizonyultak jobbnak, 32–25-re nyertek.

A meccs legeredményesebbje a dunaújvárosi és jelenleg a Fradiban játszó Klujber Katrin volt nyolc góljával, de nyilván ez nem vigasztalta. – Sok helyzetet kihagytunk, sok hibát követtünk el, a magunk dolgát nehezítettük meg, nagyon csalódott vagyok – idézte őt a szövetség honlapja.

– Szégyellem magam, nem is tudok most mit mondani… – vallotta be Szöllősi-Zácsik Szandra. – Amikor ott volt a lehetőség, hogy egyenlítsünk, még abba is belezavarodtunk, nem tudtunk feljönni. Ennyi hibával nem fogunk mérkőzést nyerni. Pedig most már nincs más választás a románok ellen, mert lelkileg borzasztó, mennyire mélyen vagyunk. Össze kell magunkat szedni!

A vasárnap tartott online sajtótájékoztatón, Elek Gábor társkapitány arról beszélt, a legnagyobb gond az, hogy a fordulópontoknál követik el a legnagyobb hibákat.

– A németek ellen kétszer is visszajöttünk nagyobb különbségű hátrányból, mégsem tudtuk a magunk javára fordítani a meccset. Nekem ennél is jobban fáj, hogy a végén – idézőjelben – még ki is végeztük magunkat, és a szoros mérkőzésből simát csináltunk. Úgy látjuk, olyan nagy megfelelési kényszer van a lányokban, ami nem segíti, hanem gátolja a teljesítményüket. Ez a legnagyobb problémája a csapatnak, és ezen kell a legkomolyabban dolgozni, hogy ezt levegyük róluk az olimpiai selejtezőig. Most nincs nyomás, illetve elvárás, de márciusban lesz. Ezt tudomásul kell venni, és aki ezt nem tudja kezelni, nem tud ezen túllépni, annak nem biztos, hogy helye lesz a válogatottban – idézte őt az nso.hu.

Egyébként megtörtént az első csere is a keretben, a német meccs előtt a kisebb sérülést szenvedett Lakatos Ritát a mosonmagyaróvári Tóth Eszter váltotta.

További pénteki és szombati eredmények: Horvátország – Románia 25–20, Hollandia – Norvégia 25–32, Horvátország – Norvégia 25–36.

A II-es középdöntő csoport állása: 1. Norvégia 8 pont/4, 2. Horvátország 6 pont/4, 3. Németország 4 pont/3, 4. Hollandia 2 pont/3, 5. Magyarország 0 pont/3, 6. Románia 0 pont/3. (A csapatok magukkal hozták egymás elleni eredményeiket is.) Az első két helyezett az elődöntőbe jut, a harmadik az ötödik helyért játszhat majd.