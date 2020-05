Amikor eldőlt az aranyérem

2000. május 13-án az MTK őlt az aranyérem pályáján elért 4–1-es sikere után eldőlt, hogy három fordulóval a bajnokság vége előtt megszerezte története első bajnoki címét a Dunaferr SE labdarúgó-együttese.

A jubileum alkalmából már elindult lapunkban a főszereplőkkel készült visszaemlékező sorozat, most magát a mindent eldöntő mérkőzést elevenítjük fel. Napra pontosan két évtizede, 2000. május 15-én a Dunaújvárosi Hírlap címlapján az itt is látható csoportkép szerepelt, az alábbi szöveggel: „A kimondhatatlan boldogság percei. Hanacsek játékvezető sípszava után ország-világ megtudhatta: a Dunaferr csapata az első osztály bajnoka. Hányszor nyilatkozott Solymos Ernő szakosztályelnök az elmúlt öt év alatt: Mi a „langyos vizet” már kiöntöttük. Igazi futballcsapatot kell Dunaújvárosban szervezni.

A középszerűségnek vége… És nem csak az ország, Európa is ízlelgetheti a Dunaferr szót… Nagyvárad, Győr és Vác után Dunaújváros a negyedik vidéki város, amely magyar bajnok labdarúgócsapattal büszkélkedhet. Hogy mi volt a siker titka? Ezt százszor fel fogják majd tenni vezetőnek, játékosnak, edzőnek egyaránt. Titok valószínűleg nincs, de van anyagi háttér, okos vezetés, szakszerű munka, közösséget formáló nevelő tevékenység, önbizalom, tudás…” Nos, ez a bizonyos tudás a pályán is megmutatkozott, a második helyen álló MTK elleni találkozó jegyzőkönyve szerint az azóta tragikusan elhunyt Zavadszky Gábor Tököli paszszából szerezte meg a vezetést a 12. percben, Orosz a félidő előtt kettőre növelte az előnyt. A fordulás után Gusatu szépített, de négy perccel később megint jött Orosz, a 83. percben pedig Nicsenko tette fel a pontot az i-re. A Dunaferr már bajnokként hátralévő három meccsét is megnyerte a Győr, a Nyíregyháza és a Diósgyőr ellen.

Így tizenhat ponttal előzték meg a második MTK-t, egy vereség, hét döntetlen mellett huszonnégy győzelmet arattak. – Nagyon boldog vagyok, de pár nap kell, amíg ez leülepszik, de az igazság az, hetek óta már erre készültünk. Meglepően sima mérkőzés volt, azért erre nem számítottunk. Pikantériája van ennek a győzelemnek, de talán így még jobban emeli, mert voltak nyilatkozatok arról, hogy nem mi vagyunk a legjobb csapat Magyarországon, azt hiszem, ezt most cáfoltuk. Bizonyítani kellett az ország előtt, és az edzői stábnak is szerettünk volna meglepetést okozni, hiszen ők az MTK-tól jöttek hozzánk. Az biztos, most ünnepelni fogunk, mert ez a brigád arról is híres, hogy tud örülni a sikereknek, ezért nem félek a mai estétől. Spontán buli lesz, mivel előre nem terveztük be, de meg fogunk felelni ennek a feladatnak is – nyilatkozta a siker után Lengyel Ferenc a Magyar Televíziónak.