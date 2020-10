Amikor az ember saját teste az ellenfél

Részleges rotátorköpeny-szakadás mellé egy teljes izomszakadás. Olcsó szóviccel élve Hrozik Gábort saját válla fektette két vállra (bocsánat). Lényeg a lényeg: az erősember idén már nem versenyzik.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk sok sportággal ellentétben az erősemberek a Covid-19-vírus miatt nem álltak le. Szigorú biztonsági intézkedésekkel, de folytatták a versenyek megrendezését.

Az év első hónapjaiban induló a Prémium Liga küzdelmeibe a dunaújvárosi Hrozik Gábor is nagy elánnal vetette bele magát (vállfájdalmai ellenére), azonban a vikingnyomásnál újra megsérült a válla. „Hulk” ezt a viadalt, valamint az országos bajnoki döntő kvalifikációját is sikerrel vette, sőt végül a májusi fináléban ötödikként zárt. A versenyszezon természetesen ezután sem állt le, Hulk azonban igen.

Részleges rotátorköpeny-szakadás mellé egy teljes izomszakadás

Az ob után az MRI-vizsgálat eredménye kimutatta: a részleges rotátorköpeny-szakadás mellett egy teljes szakadást is szenvedett a dunaújvárosi erősember. A műtét elkerülhetetlenné vált, szeptember végén pedig egy vállspecialista rendbe rakta a sérült testrészt:

„A műtét szerencsére jól sikerült, tényleg nagyon köszönöm az orvosnak, aki foglalkozott velem. Az ország egyik legjobb vállspecialistája hozott helyre. Jól érzem magam, bár most egy hónapig csak kartartóban lehetek, még autót sem vezethetek. Ezt követi szépen, fokozatosan a rehabilitáció.”

A pontos diagnózis szerint a rotátorköpeny egyik inában volt egy részleges és egy teljes szakadás. Ehhez társult még egy középsúlyos gyulladás a kulcscsont és lapockatövis közötti ízületben, továbbá a bicepsz ínban van egy krónikus gyulladás is. Az erősember elmondása szerint a teljes felépülés 6-9 hónapot vesz igénybe, így ebben a naptári évben már biztosan nem versenyez, de a jövő év jelentős részében is a rehabilitációé a főszerep.

Amikor az idei évről kérdeztem a város legerősebb emberét azt felelte: bár vállfájdalmakkal kezdte az esztendőt, ami aztán tovább romlott, és végül izomszakadás(ok)ban csúcsosodott ki, nem elégedett, szeretett volna jobban szerepelni a versenyeken.

Nem is kétség, ha a saját teste (egyelőre) le is győzte Hulkot, mentalitását és akaraterejét megacélozta a sérülés, nem szívesen lennék most a súlyok helyében.

vezető képünk archív