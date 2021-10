Amíg a sok hiányzót nélkülöző kulcsi együttes erővel bírta, helyt tudott állni

A Fejér megyei labdarúgó-bajnokság III. osztályának déli csoportjában nem sok babér termett eddig a rácalmási csapatnak a hét forduló során. Jó hír és a szurkolók nem kis öröme is, hogy az utolsó két hazai meccsüket három ponttal hozták le Boncz Gábor legényei. Így a hétvégit is.

Ezt ne hagyja ki! Óriási fordulatot mért a Medián: Karácsony rendesen lemaradt

Ezúttal a Nagylókot verték 2–1-re, ami valljuk be, óriási teljesítmény egy 14. helyen lévő csapattól a hetedikkel szemben.

Rácalmás – Nagylók 2–1 (2–0)

Rácalmás: Farkas, Nagy (Gergelyfi 71.), Szántó, Marczinka, Juhos, Hír, Kovács Zs. (Balogh 59.), Hornyák, Mészáros (Hatvany 90.), Horváth (Bartók 64.), Illés.

Nagy szívvel állt a kezdővonalhoz a Rácalmás, ami az ­első etapban meg is látszott. Sok helyzetből a 23. percben Szántó oldalról elvégzett szabadrúgásból szerzett vezetést, majd a 40. percben Juhos kapott a tizenhatos sarkánál remek átadást, és a hosszúba bombázta a védők lába között a labdát. Ezzel a hazai csapat be is fejezte a góllövést. A Nagylók a 62. percben egy kipattanóból talált be, amelybe a hazai kapus is beleért.

A hazai edző, Boncz Gábor így látta a mérkőzést: – Értékes skalpot szereztünk a hétvégén. Reménykedünk benne, nem csak tiszavirág-életű fellángolásnak lehettünk tanúi. Talán a múltkori vesztes meccs utáni elbeszélgetés hozhatta meg a hatását. Szerencsére ezúttal a legoptimálisabban állt fel a csapat. Kár a második félidőért, ahol még szerezhettünk volna gólt, de csak az ellenfelünk talált be. Mindenesetre nagy gratuláció jár a fiúknak, mert szívvel-lélekkel küzdöttek és nyertek!

Kulcs – Alap 1–5 (1–1)

Kulcs: Nagy – Varjú, Gallai (Bíró 63.), Németh, Simon (Posch 46.), Szekszárdi, Cserkuti, Molnár (Seres 83.), Plézer, Horváth (Erdélyi 89.), Balla.

Gólszerző: Balla (5.), illetve Kaszás P. (30., 51.), Szalai (87.), Kaszás M. (88.), Vargyas (91.).

Az első félidőben teljesen kiegyenlített küzdelem folyt a pályán. Az 5. percben Szántó a kapu előtt forgatta meg a vendégvédelmet, majd a hálóba lőtt. A folytatásban több kulcsi lehetőség mellett az Alap is kidolgozott szép helyzeteket, amit az első félóra végén váltott gólra. A pihenő után teljesen megváltozott a játék képe. Az 51. percben egy alapi szabadrúgás hozta meg a vendégek gólrúgó kedvét, meg sem álltak ötig.

Horváth László edző, Kulcs: – Egy félidőre volt erőnk, a másodikra nem maradt. Sok a hiányzónk, három piros lapos eltiltottunk van, és nagyrészt fiatalokból állt össze a csapat.

Fenekes László edző, Alap: – A második gólunk után úgy láttuk, a Kulcs elfogyott erőben, így ennek megfelelően erősítettük a támadósort cserékkel. Ez be is vált, hiszen két játékos is rúgott közülük gólt.

További eredmények: Baracska – Vajta II 0–7, Beloiannisz – Velence SE 1–3, Lajoskomárom II – Dinnyés 8–1, Dég – Besnyő 1–4, Sárszentágota – Cece 1–2, Tác-Csősz – Ráckeresztúr 1–5.

A forduló után alaposan átrendeződött az élmezőny. Az Alap helyet cserélt a korábbi listavezető Beloiannisszal, a Velence harmadikként a Nagylók pozícióját foglalhatta el. A Kulcs csak egyet csúszott le a hetedik helyre, a Rácalmás a hétvégi jó szerepléssel kapaszkodhat a középmezőny után.