Alulmaradt a Kohász az NB I/B-s osztályozón

Miután megnyerte az NB II-es bajnokság délnyugati csoportját a Dunaújvárosi Kohász KA U22-es együttese, így egymeccses osztályozót játszhatott az NB I/B-s tagságért vasárnap semleges helyszínen, Szigetszentmiklóson.

Az ellenfél a Hajdúnánás volt, amely a másodosztály keleti csoportjának kilencedik helyén végzett a bajnokságban, ami számára szintén osztályozót jelentett.

A dunaújvárosi csapat helyzetét nem könnyítette meg, hogy több játékosra sérülés miatt nem számíthatott, illetve azokra az NB I-ben is szereplőkre sem, akik időközben eligazoltak a klubtól.

Hajdúnánás – DKKA U22 29–20 (13–8)

DKKA: Kósa, Szalma (kapusok), Keresztes, Varjas 7, Pál 5, Papp 1, Kecskés, Matucza 2, Újházi 1, Gál, Agócs 2, Graffy 2. Edző: Kovács István.

Gurics Attila, a DKKA klubmenedzsere azt mondta, a mérkőzés alapján szorosabb találkozót is játszhattak volna, kicsit úgy érezte, túlértékelték az ellenfelet a lányok.

– Amennyiben saját tudásunk szerint kézilabdázunk, akkor kisebb különbség lett volna a csapatok között, de azért az is számított, hogy kevesen voltunk, még az utolsó edzésen is történt sérülés – mondta.

Így – mivel az NB I/B-ben szerepelt U20-as csapat kiesett és az NB II-ben elsővel nem cserélhettek helyet –, a másod­osztályban nem lesz indulója a Kohásznak a következő szezonban. Azonban ennek ellenére is számos játéklehetősége lesz majd a különböző gárdáknak.

– Az NB II felnőttben egy csapatot indíthatunk, ezenfelül utánpótlásban viszont minden korosztályban, sőt, lesz ahol két-három együttest is. Például az ifi vagy serdülő bajnokság, ahol három osztályban is van lehetőség szerepelni. S ezt szeretnénk is kihasználni. Akik pedig kiöregednek, a tehetségesekkel szerződést kötünk és esetleg kölcsönadjuk őket egy NB I/B-s csapatnak. A fiatalabbak pedig az NB II-es felnőttek között edzőthetnek. Nagyjából az a cél, minden gyereknek tizenöt év felett két bajnokságban legyen lehetősége kézilabdázni, a sajátja mellett eggyel feljebbi korosztályban is – tette hozzá a menedzser, akitől megtudtuk azt is, az NB I-es csapat július 19-én kezdi meg a felkészülést.