Akiket az olimpia alatt nézett, most ellenük versenyezhetett

Olimpiai és világbajnoki érmesek társaságában bizonyíthatott és állt helyt kiválóan a hosszútávúszó Európa-kupa utolsó állomásán a magyar válogatott tagjaként a DKSE tehetséges sportolója, Kovács-Seres Hunor. A hétvégén rendezett versenyen való szereplés is óriási megtiszteltetés számára, persze, mindez nem jött volna létre eddigi, a korosztályában elért fantasztikus eredményei nélkül.

A tervekkel ellentétben nem egy, hanem két Európa-kupa-futamon is lehetőséget kapott Kovács-Seres Hunor, aki edzőjével, Szabó Gergővel vett részt a sorozat záró, szintén olaszországi állomásán, amit Szardínia szigetén rendeztek meg.

A Dunaújvárosi Központi SE tizenöt éves úszója az előző héten debütált a tíz kilométeres versenyszámban, amit ugyan becsülettel teljesített, de a futam végén kizárták őt többedmagával a viadalról. Ugyanis a frissítőpontnál az „etetés” alacsony vízben történt, és Hunor letette a lábát.

– Elég érdekes volt a helyzet, nekünk is bele kellett állni a vízbe, ami derékig ért, ahol a versenyzőknek is leért a lábuk. Szinte mindenki megállt és letette a lábát, a bírók azonban pont Hunort és még öt versenyzőt szúrták ki, ezért diszkvalifikálták őket, miután beértek a célba. A többieket meg nem, amit igazságtalannak tartottam – kezdte Szabó Gergő, majd hozzátette, ez a verseny nem sikerült a legjobban.

– Hunor nem jól osztotta be az erejét, az elején nagy tempót diktált, ment az élmezőnnyel végig nagy lelkesedéssel, ami azt jelenti, hogy a tokiói olimpia dobogósaival és világbajnokokkal együtt. Azonban csak pár hete edzünk, ezért nincs olyan formában még, így a végére igencsak elfáradt. Teljesítette a távot, de az élmezőnytől hat-hét perccel elmaradt. Persze, azért ne felejtsük el, hogy nyolc–tíz évvel idősebbekkel szemben kellett helytállnia, és ez volt élete első ilyen távú versenye, ezen felül életében először úszott tengerben is. Persze így is hasznos tapasztalatokkal gazdagodtunk, s örömteli volt, hogy még egy lehetőséget kaptunk most hétvégére – hangsúlyozta.

Ez a második etap már sokkal jobban sikerült, miután Hunor okosabban osztotta be az erejét. Ennek köszönhetően olyan nyolc kilométerig tudott tapadni az élbolyra. A hajrában aztán a nagy sztárok rákapcsoltak, és nagyon erős utolsó kilométereket úsztak. Ennek ellenére igyekezett tartani a tempót velük, és végül az előkelő tizenötödik helyen ért célba, mindössze csak két perc hátrányban a győztestől.

– Ezen a távon ez nagyjából kétszáz métert jelent, ami nem olyan rossz. Örültem neki, hogy ebben a közegben ilyen ügyesen szerepelt, abszolút elégedettek voltunk a teljesítménnyel. Aki számít ebben a sportágban, azok megfordulnak ezeken a pénzdíjas futamokon – mondta a tréner.

Felvetettük, akkor ezek szerint Kovács-Seres kétszáz méterre van csak lemaradva a világ legjobbjaitól, amire mosolyogva mondta trénere, ezen a versenyen így alakult. Azért az elején nem mentek óriási iramot az élen állók, s mint jelezte, Hunor még nincsen olyan formában, mint nyáron. A nagyok végigversenyezték a szezont, ők viszont augusztusban leálltak, pihenőt tartottak. Akik ott vannak az Európa- és világkupákon, nekik ezáltal végig formában kell lenniük. Ennek tükrében nagyszerűen teljesített és küzdött versenyzője a felnőttekkel szemben. Volt, hogy lenyomták a víz alá, meg kapott is, szóval fiatalként nem volt egyszerű a helyzete ilyen tekintetben sem.

Azért azt is fel kellett dolgozni, hogy akiket mondjuk pár héttel ezelőtt a tévében nézett a tokiói olimpián, most ellenük küzdhetett a tengerben. Azonban a DKSE tehetségét ez inkább motiválni fogja, Szabó Gergő szerint tanítványa elég intelligens és értelmes ahhoz, hogy inkább az előnyére, mintsem hátrányára fordítsa ezt a helyzetet.

– A versenyzésére is jellemző, hogy nagyon bátor az új kihívások esetén, jól szokta ezeket kezelni, nem okoz ez számára esetleg blokkoló terhet. A medencés úszásban is, amikor olyan ellenfelei vannak, tőlük sem szokott megijedni, mondjuk ez speciális műfaj, meg mégis a világ élvonala volt riválisa, de remélem, még sok tapasztalatot tudunk gyűjteni, mert azért akadt hibája bőven. Kipróbálta magát, a jövő héten esedékes hosszútávúszó országos bajnokságra történő felkészülésre ez a két megmérettetés nagyon kiváló volt. Ez lesz az őszi szezon fő versenye, Szegeden öt kilométert fog úszni, és persze a saját korosztályával, már akkor kamatoztathatja a most szerzett tudását. Nagy megtiszteltetés volt Hunornak ez a lehetőség, de nekem edzőként is, arról nem is beszélve, hogy a világ legjobbjait testközelből láthatva sokat tanulhattam. Mindkettőnk számára nagy élmény volt ez a lehetőség, de itt nem szeretnénk megállni, motiváltan dolgozunk tovább az újabb sikerekért – tette hozzá.