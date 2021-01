Akár presztízscsata is lehet

A futsal NB I 16. fordulójában szombaton 18.30 órától a Veszprém vendége lesz a Dunaferr DUE Dutrade együttese.

A veszprémiek most a tabella kellemesebb végén tanyáznak, ebben a szezonban a bakonyi klub új fejezetet nyitott a saját történelmében. A csapatukat a liga egyik meghatározó hazai edzője, Fehér Zsolt vette át, aki óriási becsvággyal küzdő gárdát kovácsolt össze belőlük. A régi dunaújvárosi játékosai közül Pál Patrikra és Fridrich Dávidra is támaszkodhat, akik a jelek szerint jól tudnak együttműködni a régi alapemberekkel, például Tataival, Boromisszával, vagy akár Komáromival.

A veszprémiek nyílt játékot képviselnek, hiszen az eddigi tizenöt mérkőzésükből csupán egy alkalommal zártak döntetlennel, igaz, négy vereség is rontja az átlagukat. Jelenleg a harmadik helyet őrzik a tabellán. Egy sokat mondó statisztikai adat még róluk: a góllövőlista első nyolc helyén az ő játékosaik találhatóak!

Ami pedig a vendégeket illeti, újabb nagy feladat vár a fiatal futsalosokra. Ahogy az elmúlt hetekben, Cseresnyésre a kapuban most is embert próbáló feladat vár. Itt most nem arra gondolunk, hogy újból önállósítsa magát, és feliratkozzon a góllövők közé, ami persze parádés teljesítmény lenne ezúttal is. Attól sokkal nagyobb kihívás, a fentebb már emlegetett nyolc kiváló veszprémi gólvágó semlegesítése. Ehhez azonban már erősen szükség lesz Facskó József, az edzőjük alapos felkészítésére, ami egészen biztos, hogy megtörtént az elmúlt egy hét alatt.

Hogy valósulhat meg a címadó feltételezésünk? Például úgy, ha az újvárosi fiatalok bemutatják Fehér Zsoltnak, a Veszprém mesterének, hogy amióta nem találkoztak (az elmúlt tavasz óta), mekkorát fejlődött a tudományuk. Röviden összegezve, egy osztálynyit léptek előre. Erre támaszkodhatnak, és egy becsületes, figyelemre méltó, az önbizalmukat tovább erősítő csatát vívhatnak. Képesek rá.

Vezető képünk archív.