Ajkán játszik matinémérkőzést az újvárosi csapat a MAC ellen

Pár mondat erejéig nézzük meg, ki is az a Leo Gudas? Kiváló volt, 1990-ben draftolta a Calgary Flames, igaz, az NHL-ben nem mutatkozott be, de szerepelt a svéd, a finn és a német első ligában. Olimpiai és világbajnoki bronzérmes. Edzőként cseh és szlovák első osztályú csapatoknál dolgozott, majd 2016-ban Csíkszeredába került, ahol három évig volt. Dunaújvárosban augusztusban a második szezonját kezdte meg.

– Nagyon nehéz volt a kezdés, fiatal, egymást sem nagyon ismerő játékosokkal kezdtünk el dolgozni. Kemény munkával álltunk neki a gyakorlásoknak, a legfontosabb feladataink egyike a fizikum növelése volt, és a játékunk alapjának a lerakása, ami elsőként a szisztematikus védekezés kialakítását jelentette. Az utolsó egy hónapban már sokat visszaláttam azokból az elemekből, amiket tanultunk. A speciális helyzetekben, vagyis az emberhátrányos és az ember­előnyös szituációkban sokat javultunk. A játékunknak ez a része sokkal jobban működik, mint korábban – kezdte a beszélgetést.

– Tehát úgy látja, van fejlődés. Mit gondol, ebben az összetételben meddig juthat el ez a csapat?

– Nekünk most az a legfontosabb, hogy bejussunk a kvalifikációs rájátszásba, vagyis a hetedik–tizedik hely valamelyikén végezzünk az alapszakasz után. Innen kerülhetünk be a playoffba a legjobb nyolc közé. Most azt mondom, ha a kvalifikációs rájátszásig eljutunk, akkor beszélhetünk a továbbiakról, mert akkor már más világ következik. Nagyon fiatal a csapat, ha együtt tud maradni, úgy látom, hosszú távon lehet benne potenciál.

– Teljes a keret, vagy már ezzel a játékosállománnyal játsszák végig a bajnokságot?

– Nincs olyan edző, aki ne akarna mindig minél több és jobb játékossal dolgozni. Tudom, milyenek a klub lehetőségei, a mostani keretből kell a legtöbbet kihozni.

– Jól ismeri az Erste Ligát, hiszen már 2016-ban Csíkszeredán dolgozott. Milyennek látja, és lát-e folyamatos fejlődést?

– A liga nagyon erős, egyre erősebb, folyamatosan fejlődik. Szerintem túl sok az idegenlégiós, de az is igaz, hogy nagyon jó minőségűek a külföldi játékosok. Nálunk hat légiós van, közülük hárman juniorkorúak. Az NHL-ben, KHL-ben, vagyis a világ két legerősebb jégkorongbajnokságában is bizonyított légiósok ellen mi velük vesszük fel a küzdelmet.

– Szombaton a Magyar Jégkorong Szövetség matinéakciójában Ajkán fogadják (14.15-kor) a MAC HKB Újbudát…

– Apróbb sérülések, kisebb betegségek vannak, ezért nem tudom még, milyen összeállításban játszunk. Nem mi vagyunk az esélyesek, de persze szeretnénk meglepetést okozni.

A Mikulás-hétvégére a Csíkszereda jön vasárnap

Több együttes is csatlakozott a Magyar Jégkorong Szövetség legújabb kezdeményezéséhez. Péntektől hétfőig összesen hét Erste Liga-mérkőzésen lesznek különleges programok Mikulás alkalmából. Lesz olyan együttes, amely egyedi mezben játszik, és lesz, amely karácsonyig megpróbálja teljesíteni a „levélben” beérkezett kívánságokat. A Mikulás-jelmezben vagy -sapkában érkezők ingyen nézhetnek meg egyes meccseket, több helyszínen is tombolával, édességekkel, ajándékokkal várják a kilátogatókat.

A Mikulás-hétvégéhez a Dunaújvárosi Acélbikák is csatlakozott. A vasárnapi, Csíkszereda elleni mérkőzésen lesz a Mikulás az egyik főszereplő. A dunaújvárosiak gazdag programot állítottak össze. Kezdjük azzal, hogy a csapat ünnepi, erre az alkalomra készített különleges mezben korcsolyázik jégre. A szünetekben meglepetés zenei előadások lesznek. A Mikulás-tombola sem maradhat el, természetesen értékes nyereményekkel. Téliruha-gyűjtést is szervez a mérkőzés alatt a DAB a rászorulóknak. Az est fénypontja talán az ünnepi adventi gyertyagyújtás lesz.

A találkozó 18 órakor kezdődik a Dunaújvárosi Jégcsarnokban.

Nagyon készülnek a különleges napra

A Magyar Jégkorong Szövetség a 2021/2022-es szezonban Erste Liga Matiné-mérkőzéseket, családi napokat szervezett, illetve szervez országszerte, aminek célja a sportág népszerűsítése. A kiemelt napokon a meccsek helyszínén kialakított játékzónában ismerkedhetnek meg a sportággal az érdeklődők, találkozhatnak Csúszkával, a honi jégkorongsport népszerű kabalafigurájával, a harmadszünetekben pedig különböző játékokban tehetik próbára tudásukat és rátermettségüket. A legjobbak értékes egyedi nyereményekkel gazdagodhatnak. Az MJSZ bevont olyan városokat is, ahol nincs felnőttcsapat. A Titánok Zalaegerszegen fogadta a Győrt, most pedig a DAB – MAC-meccset játsszák le a vadonatúj ajkai csarnokban, amelyre Dunaújvárosból szurkolói buszok is indulnak. Ajkán lesz „Dobj egy macit” akció, aminek keretében a nézők egy plüssállatot dobhatnak be a jégre az első gól után. A játékokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz juttatják el.

(A „Dobj egy macit” akció 1993-ban Kanadából indult el, majd elterjedt az egész világon. A csúcs 45 ezer 650 plüssállat, amit negyven perc alatt szedtek össze.) A szurkolók készíthetnek fotót a csapatok mezeivel és az Erste Liga-trófeával. A rendezvény védettségi igazolvánnyal látogatható.