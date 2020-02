Ahogy a kezdetekkor, most is a jövő építése a futsalklub fő célja

A Dunaferr DUE Dutrade FC futsalklub hagyományainak megfelelően tájékoztató beszélgetésre hívta meg a támogatóit szerda estére a Campus étterembe. Az egyesület eddigi munkájáról, a pillanatnyi helyzetéről, és a jövőre vonatkozó terveiről első kézből hallhattak információkat a megjelentek.

Az elegáns urak stílusosan érkeztek, és a protokoll könnyed formáit használva köszöntötték egymást, majd a lényegre tértek. Egymásra figyelve, barátsággal beszélgettek. Szerencsés az a találkozás, amikor nem kell feszengve várni a kölcsönös bemutatást, és derűsen tölthetik együtt az időt a közös dologra szövetkezettek. A házigazdák kérés és köntörfalazás nélkül számoltak be a közös dolgaikról, hogy utána a hallgatóság a kedve szerint már csak az egyéneket érintő lényegi kérdéseket tegye föl. A válaszok nem maradtak el.

Zemankó Zoltán, a futsalklub operatív feladatokkal foglalkozó vezetője a prezentációját a Dunaújvárosi Egyetem Diák SE szervezeti modelljének ismertetésével kezdte meg. Ezután kellemes derültségre okot adó fotót vetített ki, amelyen a 2013-as alapító gárda nézett vissza a vendégekre. Az akkori megjelenés eléggé egyedire sikerült, de az azóta is a klub élén álló vezetők kezdeti és máig tartó tüze elég lendületet adott az elért sikeres teljesítményhez.

– Ahogy 2013-ban, most is a jövő építése a klub fő célkitűzése. Elsőként a gazdálkodásunkról szólnék, amit a kiszámíthatóság, a magas fizetési morál, és a biztonságos tervezés jellemez. A mi „gyerekeink” közel hetven igazolt játékost jelentenek. Az egységes megjelenésük, amire nagyon büszkék, a támogatóinkkal közös munkánk eredménye, és a klubhoz való kötődésük jelképe. Öt korosztályban szerveződnek, és nagy tapasztalatú edzők irányítják a munkájukat. Az élükön Németh Péter, a száztizennégyszeres válogatottunk, a kiválóan képzett edző és testnevelő tanár áll. A neve és személyisége egy igazi hívószó a számukra. Az U 15-ös korosztályunk, amelyet Pap István edző készít fel, már szinte teljesen a „mi nevelésünk”. Az U 17 és U 20-as korosztályúakat Facskó József irányítja. Az idősebbeknek akár dobogós terveik is lehetnek. Ebből a közösségből külön megemlítem Dorogi Benjámin és Szabó Zalán nevét is, akik a korosztályos válogatottban is megállják a helyüket. A mi csapataink az MLSZ által kiírt megyei versenyeken szerepelnek. Mára már ők is szép eredményeket érnek el. Sajnos a legkisebbeknek csak a tél közepén szerveznek bajnokságot, pedig az ő előrelépésüknek is az a záloga. A későbbiekben saját erőből, a többi klubbal közösen szeretnénk folytatni ezt a mérkőzéssorozatot – fogalmazott.

Budavári Árpádtól, a csapat stratégiai menedzserétől a következőket is hallottuk: – Meg kell említenünk, hogy az a vállalkozó, aki nálunk sporttámogatásra adja a fejét, egészen biztos, hogy nem üzleti megfontolásból teszi azt. Nekünk például olyan emberek segítenek, akik ebben a városban élnek, vagy valamilyen szempontból jelentős a kötődésük hozzá. Fontosnak tartják a fejlődését és az élhetőbbé tételét, például rajtunk keresztül, a sport által is. Köszönjük nekik!

Majd a felnőttcsapatról beszélt: – Jelenleg a hatodik helyen állunk. Ezt nagyon drámai módon értük el. Például a Csömör elleni csatánkban tizenkét másodpercen múlott, hiszen annyi volt vissza a mérkőzésből, amin vezettünk, de végül a hazaiak kiegyenlítettek. Az ott elveszített két ponttal most a Fradi előtt állnánk a negyedik helyen, és újból harcolnánk a dobogós helyezésért. Persze másik mérkőzést is mondhatnék, hiszen négyet zártunk döntetlennel. Most középcsapatnak mondhatjuk magunkat. A választóvonalat az ötödik helyen húzták meg, ezzel a rájátszást az alsóházban küzdjük végig. Voltunk már jobbak is, ezért nem örülünk neki, de megbékéltünk vele. Megpróbálunk minél jobban helytállni.

Azért van ennek a szezonnak pozitív hozadéka is Budavári Árpád szerint, hiszen tehetséges játékosokat építettek be a csapatba. Dunaújvárosiakat. Köztük az egyre megbízhatóbb játékot hozó és gólokat lövő Csányi Dávidot, aki előtte három évig koptatta a padot, és Fridrich Dávidot, aki hasonló cipőben jár, Rigó László pedig stabilan bekerült a kapuba. – A még fiatalabbak közül az igazi nagy tehetséget, Dorogi Benjámint említhetem, aki még nem volt tizenhét éves, amikor az első NB I.-es gólját lőtte, és ezt megtette a korosztályos válogatottban is. Mellette egyre erősíti a karmait Németh László is, illetve a kapusposzton felfedeztük Gergely Milánt. Ők mind a jövő reménységei. És ez is azt bizonyítja, hogy jó irányba tart az utánpótlásunk nevelése a kicsiktől a nagyokig, mert tudunk belőlük építkezni! – emelte ki.

A felnőttegyüttes számára egyébként ma kezdődik az említett alsóházi rájátszás, hazai pályán, 19 órától a Kecskeméttel játszik. Fehér Zsolt vezetőedző szerint: – Új időszámítás következik, amibe nem férnek bele azok a hibák, amiket az alapszakaszban elkövettünk! Végig koncentráltaknak kell lennünk, hiszen az ellenfelünk kiváló szerb játékosokkal erősítette meg keretét a rájátszásra! Nyerni akarunk, és fogunk is!