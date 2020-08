Acélos védelem, fölényes siker

A női vízilabda Magyar Kupában hetedik csoportmérkőzését is fölényesen megnyerte pénteken este a DUE-Maarsk Graphics együttese, így a címvédő továbbra is hibátlan a sorozatban.

Szeged – DUE-Maarsk 3–16 (0–5, 1–4, 2–1, 0–6)

DUE-Maarsk: Magyari – Szilágyi 3, Mahieu, Horváth 2, Ziegler, Brezovszki, Szellák 2. Csere: Balog (kapus), Sajben N. 1, Gurisatti 4, Garda 2, Mucsy 2, Szabó N., Huszti V.

Gól emberelőnyből: 1/7, illetve 1/4.

Gól ötméteresből: 0/2, illetve 2/2.

A mérkőzés előtt Szilágyi Dorottya azt mondta, egyik céljuk, hogy a hazai találkozóhoz képest, amikor kilenc gólt kaptak a Szegedtől, most ennél kevesebben szeretnék tartani őket. Nos, a tervet sikerült is a gyakorlatba ültetni, ugyanis Mihók Attila csapata kiváló védekezést bemutatva, tizennégy percig nem kapott gólt, ellenben addig szerzett hetet. Majd a folytatásban is a papírformának megfelelően dominált és nyert simán.

A folytatásban hétfőn a III. Ker. TVE vendégei lesznek a lányok, elvileg. Ugyanis a fővárosi klub vízilabda-szakosztályának vezetője, Bárány Attila arról tájékoztatta a Magyar Vízilabda Szövetséget, hogy a felnőttcsapat egyik játékosának koronavírustesztje pozitív lett. Dr. Merkely Béla professzorral egyeztetve a teljes csapat átesett a szűrésen, aminek eredményéről haladéktalanul tájékoztatni fogják a szövetséget. A klub addig minden előírt egészségügyi protokollt maradéktalanul betart.

A csapat tegnapi, BVSC elleni találkozóját elhalasztották a klub kérésére, nagy kérdés, a hétfői meccsnek mi lesz a sorsa.