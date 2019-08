Acélbikák: két lőtt gól és kihagyott helyzetek

A Dunaújvárosi Acélbikák tegnap este a Schiller-Vasast fogadták előkészületi mérkőzésen. A DAB-nak és a budapestieknek ez egyaránt az ötödik gyakorló meccse volt. A végeredmény: 2-3.

A Vasas eredményei figyelemre méltóak, hiszen mind a négyszer szlovák másodosztályú ellenféllel mérte össze erejét, a mérlege két győzelem és két vereség.

DAB – Vasas 2–3 (1–1, 1–1, 0–1)

Vezette: Babic, Wolf, Árkovics, Bencze. 600 néző.

DAB: Spodniak, Pinczés B. (kapusok) – Vuorijarvi, Kovács B., Mazurek, Dansereau, Azari – Lendak, Baker, Silló, Turcotte, Somogyi B. – Hruby, Dósa, Kovács E., Németh P., Pinczés O. – Wéninger, Ráduly, Subotic, Tamás, Gulácsi. Edző: Miroslav Ihnachak.

Schiller-Vasas: Tóth B., Sági (kapusok) – Bukor, Kiss B., Bödők, Schmál, Szlama – Hetényi P., Farkas, Turbucz, Székely-Mádai, Csiki

– Tornyai, Gáspár, Fliszár, Pápa, Szalma – Inglis, Surányi, Márton, Czakó, Belényesi – Kaposi. Edző: Ladányi Balázs.

Hogy a Vasasnak az eddigi eredményei nem voltak véletlenek, azt Dunaújvárosban is bizonyította, hiszen a 6. perc végén megszerezte a vezetést. Igaz, fél perc múlva Németh Péter egyenlített.

Nyári hőség ide (a kinti meleg a jégcsarnokban is érzékelhető volt, hiszen strandfelszerelésben lehetett a mérkőzést megtekinteni), felkészülési találkozó oda, mindkét csapat nagy lendülettel játszott. Az Acélbikák az egyenlítésüket követően átvették az irányítást, sorra hagyták ki a helyzeteiket, maradt is az 1–1 az első húsz perc után.

Sokan voltak kíváncsiak arra, hogy az első sornak nevezett ötös hogyan áll fel. Nos, hátul a finn Vuorijarvi és Kovács Bronson (magyar–kanadai állampolgár) alkotott egy párt, elöl pedig a Dansereau Keegan (magyar–kanadai állampolgár), Azari Zsolt, és a „csak” kanadai David Mazurek által alkotott trió támadott.

A második játékrész is egy-egy gólt „szült” mindkét oldalon – dunaújvárosi nyomás mellett (2–2).

A befejező húsz percben a Vasas megszerezte a vezetést, az Acélbikák megpróbáltak mindent, de csak kihagyott helyzetekre futott az erejükből – így a vendégek örülhettek a 3–2-es győzelmüknek.