Acélbika-sikerek az alsóbb korosztályokban is

A jégkorong utánpótlás-bajnokságokkal kapcsolatban legutóbb a junior és az ifjúsági korcsoportokkal kapcsolatban írtunk. Itt az ideje egy kicsit lejjebb menni a serdülők és a kölykök „szintjére”.

A Dunaújvárosi Acélbikák U 16-os csapata az alapszakaszt a B csoportjában kezdte, ahol a negyedik helyen végzett a MAC Budapest, a Székely Jégkorong Akadémia és az Egerszegi Titánok mögött. Az alapszakasz után négy csoportban kezdték a csapatok a középszakaszt. A DAB az utolsó mérkőzésén fölényesen verte a kaposvári sportiskolát.

DAB – KASI 13–2 (4–0, 4–0, 5–2)

DAB: Kovács (Kóczián B.) – Lajcs 1 (1), Lengyel (3), Mózes 2, Piszmann S. 5 (2), Rácz (2) – Denkmajer, Marlen, Regős 2, Schvébl, Pinczés – Koczka (1), Schvébl B., Karaisaridis 3, Léhi. Vezetőedző: Borbás Gergely.

Az U 14-ben a Dunaújvárosi Acélbikák két csapatot is indított. Az A együttes az alapszakaszt az ötödik helyen fejezte be az A csoportban, a DAB B a tizennegyedik helyen végzett a B csoportban. A folytatásban az A csapat a felsőházban kezdhette meg a küzdelmeket, és egyből a székesfehérvári akadémiát fogadták. Nagy csatában remek győzelmet arattak a kis Bikák az utánpótlás-korosztályban is rangadónak számító mérkőzésen.

A 12 éves és az alattuk lévő korosztályokban nem számolják az eredményt

DAB – Ifj. Ocskay G. JA 6–5 (1–0, 2–1, 3–4)

DAB: Leitgieb – Horváth 1, Léhi, Nagy B.1 (2), Molnár 1, Kuminka 2 – Pinczés, Débics, Barna O. 1 (1), Balázs, Nagy D. – Tóth G., Gubits, Erdősi, Karaisaridis, Borbély – Tóth G. Vezetőedző: Minárik Dávid.

Az alsóbb korosztályokban is folyik a csata, de a szövetség több mint tíz éve hozott egy határozatot, hogy a tizenkét éves és az alattuk lévő korosztályokban (U 10, U 8) nem számolják a gólokat, vagyis az eredmény nem számít, a játékon van a lényeg. A csapatok – a dunaújvárosiakkal együtt – minden héten az ország több pontján tornarendszerben játszanak, de győztes nincs, vagyis mindenki győztes: végeredményt nem figyelnek, a fontos, hogy mindenki jól érezze magát és szeresse a sportágát.