A Worm Angels csatázhat majd a bajnoki elsőségért

Döntőt játszhat a férfi OB II-es jégkorongbajnokságban a Worm Angels, miután az elődöntő harmadik találkozóján David Minarik és Hüffner Adrián vezetésével legyőzte a hazai jégen játszó MAC Ikonok együttesét pénteken este a fővárosi Kisstadionban.

Igaza lett Kiss Ákosnak, aki az alapszakasz végén úgy fogalmazott: pikáns párharc várható a Worm Angels és a MAC Ikonok között a fináléért. A dunaújvárosi csapat az idény első három meccsét elveszítette a rivális ellen, ám az utolsó kettőt, egyben a legfontosabbakat behúzta, így KMH gárdájával játszhat majd az OB II-es bajnoki serlegért.

MAC Ikonok – Worm Angels 4–8 (2–2, 1–4, 1–2)

Worm Angels: Vég – Hüffner 2 (1), Szepessy G., Borbás (2), Kiss 1 (2), Papp 1 (1) – Bogó, Jobb, Minarik 3, Szepessy M. (1), Vojnits (1) – Erdélyi (1), Krukk, Horváth, Kedves 1 (2), Szepessy B. – Bába, Kis.

Vezetőedző: Halász Gyula.

Az Ikonok gólszerzői: Inglis M. 1, Inglis Á. 1, Molnár 1, Papp D. 1.

Az elődöntő második, dunaújvárosi felvonására meglehetősen tartalékos kerettel érkeztek a fővárosiak. A pénteken este a Kisstadionba rendezett, a fináléról döntő találkozóra azonban már teljes négy sorral álltak fel. A Worm An­gels Vég kapus mellett tizenhét hokist nevezett. A szezonban rendre sokgólos meccseket vívott egymással a két együttes, és ezúttal is akadt bőven dolguk hálóőröknek. A 7. percben Hüffner szerzett vezetést az újvárosiaknak, szűk négy perc múlva Inglis Márton révén egyenlítettek a vendéglátók, akik Inglis Ákos góljával át is vették a vezetést, ám a harmad vége előtt Kedves Alfréd is beköszönt Némethnek (2–2). A középső játékrészben döntésre vitte a dolgot a Worm. A 24. és a 31. perc között sorrendben Minarik, Kiss és Hüffner is eredményes volt (2–5). A MAC Papp Dániel révén szépített, de Papp Csaba gyorsan gondoskodott arról, hogy visszaálljon a háromgólos különbség (3–6). Az utolsó húsz perc egy újabb Minarik találattal indult, erre Molnár még válaszolt, ám az 57. percben Minarik harmadik, ezúttal emberelőnyben lőtt gólja minden kérdést lezárt. Vég kapus 93 százalékkal védett, Kiss Ákos és Kedves Alfréd is három pontig jutott.

A Worm Angels megérdemelten jutott a döntőbe, ahol ellenfele a Szegedet két sima meccsen kiejtő KMH SE lesz.