A visszavágó előtti, első tesztelésen túl

A Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics női vízilabdázói a célegyenesbe fordultak a héten, hiszen szombaton következik az Euroliga negyeddöntőjének visszavágója. Amit buborékban, az UVSE meccsével együtt, Budapesten rendeznek meg.

A Rómával szemben idegenben elért 11–11 után okkal bizakodik mindenki a csapat háza táján a visszavágó előtt, azonban, hogy odáig eljusson a csapat, a koronavírus miatti szigorú előírásokat, protokollokat is teljesíteni kell a felkészülés mellett.

Ennek részeként a héten kétszer is tesztelik a teljes keretet és a szakmai stábot, az első PCR-vizsgálatot kedden végezték el az uszodában a SOTE szakemberei. A következő pedig csütörtökön következik, Mihók Attila vezetőedző aznap este annak eredménye után tud csapatot hirdetni.

– Két negatív teszt birtokában lehet csak beköltözni pénteken a szállodába, azaz a buborékba, amit szombaton estig tilos lesz elhagyni, és minden külső személlyel érintkezni. A magyar csapatok számára ez elég lesz, minket a helyszínen már nem tesztelnek, szemben az olaszokkal és az Újpest spanyol ellenfelével. Náluk ugyanaz a metódus, mint amikor mi játszottunk Olaszországban. Az indulásuk feltétele egy negatív PCR-teszt lesz, amit megérkezés után gyorsteszt követ, utána foglalhatják el a szállást, majd egy újabb után játszhatnak csak. Amennyiben egy küldöttségben három fertőzöttet találnak, azt a csapatot kizárják. Ugye ez minket most nem fenyeget – mondta a részletekről Primász Ágnes szakosztályvezető, aki kitért arra is, miért Budapesten lesz az összecsapás.

– Az Újpesttel megkerestük a Magyar Vízilabda Szövetséget, amely biztosított minket a támogatásáról, így egy helyszínen, a Margitszigeten lesz a két meccs egy este. Ahol akár sporttörténelmet is írhatunk, mert két magyar csapat még soha nem szerepelt az Euroliga négyes döntőjében. A buborékszabályok olyan komoly feltételekkel járnak, amiket anyagilag nehéz lett volna biztosítanunk, ebben és a rendezésben így segít a szövetség – tette hozzá.

A szakosztályvezető hangsúlyozta, már a keddi vizsgálat előtt is a legnagyobb óvatossággal jártak el a klubnál a játékosok és stábtagok a fertőzés elkerülése érdekében, utána pedig még fokozottabb biztonságra van szükség mindenki részéről, amivel tisztában is vannak. S azzal is, micsoda lehetőség előtt áll a DUE-Maarsk, hiszen tizenhat év után újra Európa legrangosabb sorozatának végjátékába juthatnak.

– Nagyon bizakodó vagyok, ez picit a csapaton is érezhető. De sokszor elmondtuk, a lányok profik, nem ezzel foglalkoznak, csak a mérkőzéssel. Én persze nagyon izgulok, és módfelett várom, hogy dunaújvárosiként részese lehessek a történelmi tettnek, hogy Európa négy legjobb csapata között két magyar csapat is ott legyen. Az, hogy nem itthon játszunk, nem lehet hátrány, sajnos a lányok már megszokták, hogy egy éve nézők nélkül játszanak. Ennek ellenére tudják, nagyon sokan szurkolnak nekik, ez a helyzet, most így kell bizonyítaniuk – jegyezte meg.

Jó tudni, amennyiben ezúttal is döntetlen eredmény születik, akkor nem számít az összesített gólkülönbség, hanem ötméteresekkel döntik el a továbbjutó kilétét.