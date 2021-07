A vírushelyzet ellenére nagyon szép eredményekkel zárhattak

Érmek és kupák sokasága az ünnepi asztalnál. Baracs több korcsoportban is az élen végzett labdarúgásban. A siker kulcsa ezúttal is a közösség erejében rejlett, amelyet a jövőben tovább őriznének, erősítenének.

Múlt szombaton a sportpályán tartotta a 2020/2021-es idény hivatalos évzáró ünnepségét a Baracs Sportegyesület. Az eredménylista igen impozánsra sikeredett, hiszen több korosztályban és bajnokságban is az első vagy a második helyen végeztek a csapataik. Ahogyan az ünnepi asztalon sorakoztak az érmek, kupák, abban a sorrendben idézzük fel a nem mindennapi teljesítményt.

Fejér megyei női felnőttbajnokság I. helyezés, megyei öregfiúk-labdarúgóbajnokság keleti csoport I. helyezés, Groupama felnőtt megyei II. osztály II. helyezés, megyei II. osztály U19-es bajnokság déli csoport I. helyezés és fair play első helyezés.

A rendezvényen a díjakat Schneider Béla, a Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér megyei igazgatója, Várai Róbert, Baracs polgármestere, Balogh Katalin, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség képviseletében, Boldizsár Gyula, a Baracs SE szakosztályvezetője, Márhoffer Csaba technikai vezető, valamint Fehérvári József egyesületi elnök adta át.

Az értékelőben az egyesület elnökétől elhangzott, hogy a vírushelyzet miatt nehéz volt az idény. Az évad felemásra sikeredett, mert az őszi szezon normál körülmények között kezdődött, majd zárt meccsekkel folytatódott. Szerencsére a felnőttek és az U19 végigjátszhatta az őszi bajnokságot. Az év végi záróbulit már nem tarthatták meg, ezért a terv szerint minden esztendőben a tavaszi bajnoki évad után lesz évzáró. Szerencsére a téli időszakban a faluház segítségével minden korosztályban folyamatos volt az edzés. Bíznak benne, hogy ősztől már az utánpótláscsapatai is a megszokott versenykörülmények között bizonyíthatják rátermettségüket. A felnőttek és az U19 viszont végigküzdhette a tavaszt.

Összességében – ahogy az asztalon is látható – igazán sikeres évet tudhat maga mögött a sport­egyesület, amihez a kiváló szakmai és sportvezetői munka is hozzájárult. Külön örvendetes, hogy az egyesület anyagi háttere stabil. A pályázatok is jól alakulnak, a Magyar Falu Program támogatásával a sportegyesület sikeresen megvásárolhatta a templomkert pálya felőli nagyobbik részét. Ezzel az előrelépéssel újabb közösségi térrel gazdagodott az egyesület – hallhattuk az összegzést Fehérvári Józseftől.

Az éremátadón Várai Róbert polgármester a sport összetartó erejét hangsúlyozta, ami az elmúlt vészterhes időben is együttgondolkodásra késztette a baracsiakat. Kiemelte a futball veszélyességét, egyben a futballisták gyors gyógyulását is a minél előbbi visszatérés érdekében. Az ünnepségen Schneider Béla is méltatta az egyesület teljesítményét. Hangoztatta, hogy a jó eredmény csak komoly munka árán érhető el.

Így volt ezzel a szövetség vezetése is, hiszen a Covid-helyzet miatt nem teljes eredményekkel fejezhették be az elmúlt szezont. Bízik benne, hogy a jövőben a fiatalabb korosztály is egész idényt játszhat. Elhangzott a többi között, hogy kissé átalakulnak a bajnoki korosztályok. Az U13 kikerül a Bozsik-programból és önállóan fog versenyezni. Lesz U15-ös korosztály, valamint indul a 44 év felettieknek egy old boys bajnokság.

A hivatalos perceket követően a legkisebbektől a felnőttekig, sorrendben vehették át az érmeket, kupákat a csapatok tagjai. A megyei bajnokságok mellett a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség sorozatain részt vevő csapatoknak is jutott elismerés. Utóbbi kupákat Balogh Katalin közreműködésével vehették birtokba az érintettek. Továbbá apró jutalomban részesült az egyesületért sokat dolgozó Fehérvári Alexa és Nikoletta is.