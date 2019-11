A világ idei legjobbja lehet a dunaújvárosi klasszis pólós

Ma 16 órától a tatabányai uszoda ad otthont a Tatabánya – DUE Maarks Graphics női ob I-es mérkőzésnek.

A papírforma alapján a dunaújvárosiaknak magabiztosan kell begyűjteniük a bajnoki pontokat. Jóval izgalmasabbnak ígérkezik a hölgyek számára a jövő heti program, hiszen előbb a BVSC-vel, majd – remélhetően már hazai környezetben – a Ferencvárossal mérkőznek majd.

A közelgő derbik előtt is akad dolga a dunaújvárosi szurkolóknak. Jelesül: a tekintélyes, nemzetközi pólóélettel foglalkozó honlap, a total-waterpolo.com arra vállalkozott, hogy szurkolói voksok alapján megválassza az idei év legjobb női vízilabdását. A 21 játékost tartalmazó listán két magyar klasszis is helyet kapott. Egyikük a korábban Dunaújvárosban szintén megfordult Keszthelyi Rita, amíg a másik – számunkra legkedvesebb – dunaújvárosi klasszis Gurisatti Gréta, aki évről évre kiemelkedő teljesítményt nyújt a klubjában és válogatott szinten is. A lényeg, aki Grétát kívánja támogatni, az bátran kattintson a total-waterpolo.com oldalra és szavazzon. November végéig.