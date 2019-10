A veteránbirkózó-vb-n Papp Gyula 130 kg-ban bronzérmet szerzett Tbilisziben

Számos szép sikert arattak a közelmúltban a Dunaferr SE birkózói. A fiatalok és az idősebbek is nagyszerű eredményeket értek el.

Lássuk hát az eredményeket:

Október 11-én Tatabányán rendezték meg a diák I. korcsoport kötöttfogású országos diákolimpiai döntőjét. Oláh Denisz (38 kg) és Gárel Erik (38 kg) nem jutott a legjobb 6 közé. Rostás Arnold (46 kg) a 15 fős mezőnyben 3 győztes mérkőzést követően döntőbe jutott. Ellenfele azonban jobbnak bizonyult, így ezüst­érmet szerzett.

Szintén Tatabánya adott otthont a serdülő diákolimpia országos döntőjének. Angyal Márk 42 kg-ban egy győztes mérkőzéssel és két vereséggel 5. helyen végzett.

Fekete Sándor 68 kg-ban egy vesztes mérkőzéssel búcsúzott a további küzdelmektől. Horváth Péter 62 kg-ban és Gangl Zétény 52 kg-ban augusztustól a Gurics György Birkózó Centrumban a Dunaferr SE edzői által irányított edzéseken vesznek részt, ugyanis középiskolai tanulmányaikat ­Dunaújvárosban folytatják. ­Átigazolásukra csak decemberben kerülhet sor. Péter három győztes mérkőzés után a döntőben szoros küzdelemben maradt alul, így ezüstérmet szerzett. Zétény jó teljesítményt nyújtva végül a dobogó 3. fokára állhatott fel. A fiatalok mellett rutinos birkózókra is komoly feladat várt: Grúzia fővárosában Tbilisziben rendezték meg az ez évi veterán kötött- és szabadfogású világbajnokságot, amelyre számos klasszis érkezett.

Az erős és nagy létszámú mezőnyben a világ vezető birkózó-nagyhatalmainak sportolói is szőnyegre léptek, egyebek között az USA, Japán, Irán, Kazah, Üzbég, Örmény, Mongol, India, Oroszország versenyzői is küzdöttek az érmekért.

Súlycsoportonként átlagosan 11-12 birkózó mérlegelt, volt olyan súlycsoport is, amelyben 17-en álltak rajhoz. Dunaújvárosból 5-en léptek szőnyegre. Az első versenynapon Papp Gyula a B korcsoport 130 kg-os mezőnyében amerikai ellenfelét pontozással győzte le az első mérkőzésén.

A ­következő meccsen azeri ellenfelével nem bírt, így a bronzéremért küzdhetett. Magabiztos, jó birkózással, pontozással győzte le grúz ellenfelét, így a dobogó 3. fokára állhatott fel.

A második versenynapon Angyal László a C korcsoport 88 kg-os súlycsoportjában cseh ellenfelétől vereséget szenvedett, aki a következő mérkőzésen szintén kikapott, így László nem jutott tovább.

Mátyás Gábor C korcsoport 70 kg-os súlycsoportjában első mérkőzésén magyar ellenfelét (Zsirka Szabolcs) technikai tussal győzte le.

Második mérkőzésén a grúzok olimpiai bronzérmes birkózójával küzdött, amelyen pontozással kikapott.

Sajnálatos, hogy a mérkőzés első menetében bordatörést szenvedett, ennek következtében nem tudta folytatni a versenyzést, így helyezetlenül zárt.

A harmadik versenynapon Kemény Norbert az A korcsoport 100 kg-os súlycsoportjában lépett szőnyegre.

Marokkói ellenfelét pontozással legyőzte, majd vereséget szenvedett, így a bronz­éremért birkózhatott. Sajnos itt sem sikerült győznie, az 5. helyen fejezte be a versenyt. Szűcs István az A korcsoport 88 kg-os súlycsoportjában az első mérkőzésén kazah ellenfelétől kikapott, majd legyőzője is vereséget szenvedett. István helyezetlenül végzett.

A Dunaújvárosi Hírlapot az eseményekről Tombor Csaba vezetőedző tájékoztatta.