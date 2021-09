A veterán birkózók is ünnepelnek ma

Ünnepségre készülnek a dunaújvárosi birkózók, sőt, az egész Dunaújvárosi KSE.

Megünneplik Dunaújváros hetvenedik születésnapját, és a klubjukat is, hiszen az egyidős a várossal, valamint az idén százéves Magyar Birkózó Szövetségről is megemlékeznek. Ezek jegyében két versenyt is rendeznek a hétvégén a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnokban.

A veterán birkózók országos bajnoksága ma 10.30 órakor kezdődik.

A Dunaújvárosi KSE az alábbi versenyzőkkel indul: Pupp János (1972) C +130 kg kötöttfogás (kf), Szűcs István (1983) A 88 kg kf, Angyal László (1971) C 88 kg kf, Pukánszky Tibor (1971) C 88 kg kf, Pelsőczi Gábor (1981) A 78 kg kf, Barna Zoltán (1973) C 130 kg kf, Sipos Zsolt (1971) C 88 kg kf, szabadfogás, Kiss Károly (1974) C 62 kg szf, Kemény Norbert (1980) B 100 kg kf, Papp Gyula (1974) C 130 kg kf, Mátyás Gábor (1970) D 70 kg kf, Dudás György (1977) B 88 kg kf, Kukucska Péter (1986) A +130 kg kf, Nagy János Norbert (1984) A 100 kg kf, szabadfogás, Tombor István (1977) B 88 kg kf., szf.