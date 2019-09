A vereség megtanít minket sok mindenre

Az első félidőben: a vendégek Klacsák, Fridrich, Sáhó és Pál Patrik révén veszélyeztetettek. A fonalat Moura Da Silva, Melo José Michel, Dróth, García Martínez Luis vette át. A védekezésben Cseresnyés mellett Frid­rich és Németh is fontos szerepet kapott. A 7. percben már nyilvánvalóvá vált, hogy a hazaiak egy-egy gondolattal előbbre járnak, gyorsabbak a vendégeknél. Emiatt a jónak ígérkező újvárosi megoldásokat időben tudták hatástalanítani. A kilépő Klacsák a kapufát találta el, de a jó ritmusban érkező Sáhó bevágta az első gólt, 0-1. A kezdés után, még ugyanabban a percben Vass Ádám vette vissza az előnyt, 1-1! A lendületbe jövő Haladás Gerencsér és Dróth révén beállította a 3-1-es félidei előnyüket. A Dunaferr hallatlan energiákat mozgósítva próbálta lassítani a hazai rohamokat. A 11. percben ember­előnyös játékkal folytatták, de a biztató mezőnyjátékot követően máris tovább folyt a zöld invázió. A végig profi őrzést kapott Pál Patrik lövései nem hozhattak eredményt. Az utolsó öt percben hatalmas tűz alá vették a hazai kaput, de az alaposan fölkészült Haladás védelmét nem tudták átlőni.

A második félidőben: az újabb találatokat sorrendben Dróth, Moura Da Silva, majd ismét a kiváló napot kifogó és hármat vágó Dróth Zoltán, Hajmási Milán, valamint Melo José Michel érte el. Ezekre a szépítő választ Klacsák adta meg a huszonhetedik percben.

A Haladás megérdemelten nyerte a meccsét 8-2-re.

Összedőlt a világ? Biztos, hogy nem! A felkészültebb és az erősebb csapat győzött. Ez a normális. A Dunaferr nem kapitulált, harcban állt és rengeteg tapasztalatot szerzett abban, hogy miben kell még javulnia. Az ellenfelével együtt egy-egy győzelemmel és vereséggel folytatják a menetelésüket. Ez a szezon minden eddiginél keményebb csatákat és meglepő eredményeket fog hozni.

Fehér Zsolt vezetőedzőtől ezt is hallottuk: – Amikor a mérkőzés előtt és a szünetben megbeszélteket nem valósítjuk meg, hanem helyette óriási hibákat követünk el, akkor mindig hasonló végeredményre számíthatunk, ezért tanulnunk kell a ma megéltekből is. Sajnos azt kell mondjam, hogy ma van ekkora különbség a két csapat között! Nálunk négy fiatal, náluk ugyanannyi külföldi van a keretben. Jobb lehetőségekkel rendelkeznek, mint mi. Azért az sem egy szerencsés dolog, hogy egész héten öt játékossal edzek, négy meghatározó pedig a padon ül, és végignézi azt. Egy ilyen ritmusú mérkőzésen hogyan várjam el tőlük, hogy meccsben legyenek?!

Nem szükséges pálcát törni a csapat felett

Ki fölött? A Dunaferrből Sáhó, Szeghy, Klacsák, Pál Patrik, Németh, Fridrich erőn felül teljesített. Közülük ketten a sérülésükkel is küzdve. Horváth a második tétmeccsét játszotta ebben a csapatban, magányos harcosként igyekezett megtalálni a helyét. Ez hat plusz egy fő! A másik oldalon egy kicsit jobban álltak a cserelehetőséggel…

Faragó is még a sérüléséből való visszatérésén dolgozik. Dorogi dicséretesen szerepelt, de ez még nem lehetett az ő meccse. Alex a kapuban legalább percenként kapott egy-egy bravúrt igénylő kihívást… Az emlékezetes Berettyóújfalu elleni hazai vesztes csata óta nem volt hasonló súlyú csatában, nem is lehetett felkészülve rá.