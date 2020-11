A vereség ellenére jó úton haladnak, van mire építeni

A férfifutsal NB I 10. fordulójában hétfőn lapzártánk után az Újpest vendége volt a Dunaferr DUE Dutrade FC csapata, ahol a fiatal és lelkes újvárosi csapat nem tudta megnehezíteni riválisa dolgát.

Dunaújváros

Mindkét fél megtehette volna, hogy nagy médiabombákat robbantgat, de nem tették. Az újpestiek diszkréten emlegették a magabiztos győzelmüket, az újvárosiak pedig azt, hogy nem játszanak alárendelt szerepet.

A hazaiak hat gólja magabiztosságot jelez, ami igaz is, meg nem is. Akár a dupláját is lőhették volna, ha… Ez a rövid szócska ilyen helyzetekben általában az edzők és a klubvezetők jókedvének elvételére szolgál. Most is így történt.

Az első játékrészben a „beton” védelmet tervező újvárosiak elszántsága, és a civilben összeszedett fejsérülését a stílusos kötésével reklámozó Cseresnyés Alex bravúrjai nem kis homokszemeket juttattak a lilák gépezetébe. Ezzel együtt is leginkább futottak az eredmény után.

A szünet után visszatért a vendégek bátorsága. Ahogy telt az idő, egyre inkább rendes futsalozás lett a játékukból. A hiba ott volt, hogy mire helyzetekig jutottak, közben lejárt a játékidő, s közben újabb három gólt is kaptak. A várakozásnak megfelelően Cseresnyés Alex, Csányi Dávid, Schnierer Balázs és Joel, Dorogi Benjámin, Németh László, Slett Kristóf, Perjési Viktor és Danó Dominik megtették a magukét, amíg bírták szuflával. A többiek is motiváltak voltak.

Facskó József, a dunaújvárosiak edzője: – Az első fél­időben könnyen adtuk oda az ellenfelünknek a lehetőséget. Bátortalanok voltunk, és amikor gólokat szerezhettünk volna, megremegett a lábunk. A második játékrészért viszont megdicsértem őket, pedig ugyanannyi gólt kaptunk. Bátrak voltunk, helyzeteket alakítottunk ki, amikből ugyan nem születtek találatok, de a fejlődés jó irányát mutatták. Van, amire a jövőben építhetünk.

Póta Balázs, az Újpest vezetőedzője: – Igazából a győzelem volt a legfontosabb ezen a mérkőzésen. Nehéz ilyen csapat ellen, amely ennyire mélyen védekezik, hazai pályán az eredménykényszer hatása alatt játszani. A csapatunkban voltak olyan teljesítmények, amikkel elégedett vagyok, de persze hibákat is vétettünk. Gratulálok a dunaújvárosiaknak a küzdelmükhöz és sikeres folytatást kívánok nekik. Ezeknek a fiataloknak remek lehetőséget adnak ezek a csaták, élvezzék ki és tanuljanak belőle.

Csányi Dávid csapatkapitány: – Azt gondolom, csapatunk két-három forduló múlva már megszorongatja a hozzánk hasonló kaliberűeket.