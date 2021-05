A végső győzelemig hajt a fiatal röplabdacsapat

Jó eséllyel pályázik a bajnoki címre az U13-as röplabdacsapat, az edző nagyon büszke a tanítványaira.

A DSE Röplabda Akadémiát 2017-ben hozták létre, azóta egyre több fiatal csatlakozik a klubhoz, nemcsak a fiúk, hanem a lányok is előszeretettel választják ezt a sportágat.

Már 11 éves kortól van lehetőség arra, hogy bajnokság keretében versenyezhessenek a röplabdázók, ezáltal élesben gyakorolhatják az edzéseken eltanult fogásokat, technikákat. Az U13-asokhoz látogattunk a közelmúltban, akik a Pannon Oktatási Központ tornatermében edzenek. Kicsit meglepődtünk, mert elsőre úgy tűnt, hogy idősebb fiataloknál vagyunk, hiszen a korukhoz képest jóval magasabbak, erősebbek voltak. De nem, jó helyen voltunk, és amíg felkészültek a tréningre, addig edzőjükkel, Dolmán Viktorral beszélgettünk. Ez a csapat már 2,5–3 éve együtt van, azóta foglalkozik velük Dolmán Viktor is.

Mint mondta, az utánpótlás-korosztályban úgy zajlik a bajnokság, hogy az egyes fordulókba került csapatok mindegyike megküzd egymással.

A dunaújvárosi fiúk pedig az eddigi mérkőzéseik alapján már négy aranyéremmel és egy ezüstéremmel büszkélkedhetnek, ezáltal pedig igen nagy az esély a bajnoki cím megszerzésére is. Az országos döntő június 12-13. között lesz majd. Az edző elmondta, az akadémia tulajdonképpen egy nagy családként működik. Fontos, hogy az ide járó fiatalok is érezzék, ehhez a közösséghez tartoznak.

– Azt látom, hogy a mai fiatalság állandóan a telefont nyomkodja, vagy a laptop előtt ül, és egyszerűen nincs érték a kezükben. A sport sok mindenre megtanít, és nálunk jó közösségben fejlődhetnek a gyerekek – hangsúlyozta Dolmán Viktor, aki szerint lényeges az edző személyisége is. Annak idején, középiskolásként ő is röplabdázott a Hildben, megtapasztalta milyen a jó és rossz edző közti különbség. Számára a 2017-ben elhunyt Liszi Ferenc volt az, aki igazán megtanította a sportág fortélyait, a küzdelmet, a tiszteletet és a fegyelmet. Négy éve csatlakozott az akadémia stábjához, edzőként pedig azt a vonalat szeretné ő is képviselni, amit néhai mestere.

– Hiába, kamaszodó fiúkról van szó, ezért néha meg kell dorgálnom őket – meséli mosolyogva -, de alapvetően barátságos a kapcsolat. Foglalkozni kell a gyerekekkel, tudniuk kell, hogy megbeszélhetik velem a problémáikat, az iskolai dolgaikat. Jómagam is sokat kaptam a sporttól, amit szeretnék most visszaadni – mondta az edző. Hetente ötször két- órás edzéseik vannak. A járvány­ügyi helyzet során is lehetőségük volt a tréningre, ebben a szülők is partnerek voltak. A többéves munkának pedig látható az eredménye, van két korosztályos válogatottjuk is, Csepcsényi Máté és Lampert Ádám személyében. Most pedig teljes erővel menetelnek a bajnoki döntő felé.