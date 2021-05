A végjátékban dőlt csak el

Fegyelmezett és pontos játékkal, kevés hibával ezen a mérkőzésen is lehet keresnivalója a Kohásznak. Ezzel a céllal várta soros bajnokiját a dunaújvárosi együttes.

Mosonmagyaróvár–DKKA 28–25 (9–12)

Mosomagyaróvár: Szemerey–Katona 2, Horváth 3, Gyi­mesi, Hudák 1, Kovács 5, Strannig 4 (1). Csere: Herczeg (kapus), Hajtai, Tóth 9 (5), Sirián, Domokos 1, Holesová, Kellermann, Szarková 3, Lancz. Vezetőedző: Gyurka János.

DKKA: Babovic–Mihály 3, Román, Nick, Bulath 4 (1), Szalai 7 (2), Kazai 4. Csere: Wéninger, Hlogyik (kapusok), Barján, Ferenczy 4, Horváth 2, Fodor, Krupják-Molnár 1, Dabevska, Husti. Vezetőedző: Vágó Attila.

Hétméteresek: 6/4, illetve 3/1.

Kiállítások: 6, illetve 10 perc.

Az első félidő nem jól kezdődött, 3-0-val nyitottak a hazaiak, szerencsére gyorsan összekapta magát a DKKA, és a 10. percre már egál volt az állás. Sőt, az összeálló védekezés és eredményes támadások után a 18. percben már kettővel a vendégek vezettek, s az újvárosi lendületet az óvári időkérés sem törte meg. Babovic sorra szállította a védéseket, elöl pedig Bulath, Szalai és Kazai góljaival a szünetre bizakodásra okot adó előnnyel várhatta a folytatást a csapat.

A dunaújvárosi vezetés a második félidő harmadik percére tovább nőtt, 11–15, ám elég volt pár hiba, és rövid vendég gólcsend, aminek következtében a 38. percre már el is fogyott a Kohász vezetése, 15–15. Szalai ugyan újra megszerezte a vezetést, majd Kovács és Strannig góljai után Vágó Attila időt kért. Azonban ezt követően nem sikerült a korábban látott feszes védekezést és pontos támadást hozni, így a Mosonmagyaróvár az 50. percre már 21–18-ra vezetett. Azért a Kohász nem adta fel a küzdelmet, és az utolsó hét percre ismét egálról folytatták a felek, ismét teljesen nyílttá vált a találkozó, 22–22. Az előnyt ugyan nem sikerült megszerezni, de egészen a végjátékig nagyon szoros volt a mérkőzés, aminek fordulópontja volt 25–24-nél Nick kiállítása. Egyszerűen csak testtel a megiramodó támadó elé állt, mégis kiküldték. Ezt okkal reklamálta Vágó Attila is, aki ezért sárga lapot kapott. Az emberelőnyt Horváth és Szarková is góllal használta ki, s miután Szemerey fogta Szalai lövését másfél perccel a lefújás előtt, így a vendéglátók behúzták a mérkőzést.

Három fiatal játékossal is hosszabbított a klub

A DKKA honlapján pénteken este jelentették be, hogy Fodor Neszta, Husti Hanna, illetve Takács Cecília is marad a DKKA felnőttegyüttesénél.

Fodor Neszta a 2020/2021-es szezonban a felnőtt NB I. mellett pályára lépett a felnőtt NB I./B-ben, a Magyar Kupában, a ligakupában, illetve az ifjúsági bajnokságban is, így összesen negyvenöt találkozón öltötte magára a Kohász szerelését.

Hasonló utat járt be Husti Hanna is, aki az említett öt sorozatban harmincegy mérkőzésen lépett pályára. A Kisvárda elleni kupamérkőzésen megsérült Takács Cecília tizenhárom összecsapáson húzott szerelést, ám remélhetőleg problémamentes felépülése után ő is teljes erővel tud majd bekapcsolódni a bajnoki felkészülésbe. Ezen túl azt is közölték, egy náluk fiatalabb utánpótlás-kézilabdázó is a felnőttekkel kezdi meg a felkészülést, az ő nevét azonban majd később hozzák csak nyilvánosságra.