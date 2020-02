A vége már sima volt

Miközben magányosan melegített a mérkőzés előtt Csermák Gábor, a tavasz első rövid interjúját is megkaptam tőle.

A férfi NB II-es együttes, a DAC mestere először is megindokolta, hogy miért is számít arra, hogy szükség lesz majd a játékára.

– Sérülések miatt kevesen vagyunk a védekezésben. Besegítek a csapatnak. Az eredményen nem gondolkodom, de azt elvárom, hogy a kézilabda két elemében, a támadásban és a védekezésben minőségi javulás legyen tapasztalható – mondta.

Gábort jól ismerem, ritkán gondolkodik helyezésről. Most is azt szeretné, hogy a fiúk kihozzák magukból a maximumot. Ám ezúttal sem tudott a labdának ellenállni. Negyvenvalahány évesen is képes indokot kitalálni erre: „Kevés a védekező játékos, be kell állnom”.

Az a helyzet általában, hogy a „túlkoros” mester is ott liheg a hatoson, és nem ismer kegyelmet az ütközéseknél (erről a kétperces kiállítása is bizonyíték). Mondanom sem kell, ez a fiatalok számára rendkívül doppingoló hatású. Ez sokkal többet ér, mintha a kispad mellől kiabálná a vezényszavakat. Nos, a jó játékot, stílust, igyekezetet és bajnoki pontokat vártuk a Pénzügyőr csapata ellen. Az ellenfél hasonló kvalitással rendelkezett, mint a DAC, de a Csermák-társaságnak muszáj volt otthon nyerni. Ahogy a játék első szakaszát figyeltük, bizony kellett, hogy ne lépjen el nagyon a vámosok brigádja. Tehát volt min javítani. Különösen a védekezésben vártuk a pozitív változást. A Pénzügyőr átlövéseit illő lett volna megakadályozni, mert így a kapusteljesítménnyel is akadtak problémák. Már négy góllal is meglépett a vendégcsapat (9–13). Egyszóval, az első félidő utolsó percében még idejében érkezett az egyenlítés (16–16). Bangó Ádám két lerohanásos góllal egalizálta a helyzetet a szünet előtt.

Joggal vártuk, hogy Csermák mester szünetbeli eligazítása majd gyógyírként hat a következő harminc percre. És a várva várt változás be is következett. Keményen védekeztek a dunaújvárosiak, a játékuk is felgyorsult, két gól volt az előnyük (21–19). A DAC néhány rossz bejátszás ellenére legtöbbször sikeresen rohant a Pénzügyőr kapujáig. És lőn: a hatékony védekezés utáni gyors kontráknak meg lett az eredménye (25–20). Elöl nem volt gond a lendülettel, a harcossággal, hátul pedig a mester mutatott példát a kőkemény ellenállásra. Azon nyomban a kapusteljesítmény is feljavult. A Pénzügyőr lassan beletörődött a vesztes helyzetébe, talán el is fáradtak a vendégek. A DAC pedig folyamatosan „változtatta” az eredményjelzőt: 26–21, 28–22… S az utolsó percekben már hátra is dőlhettünk.

Dunaújvárosi DAC – Pénz­ügyőr 30–24 (16–16)

DAC: Imre, Noé 5, Bangó 7, Borsos 5, Vajai 2, Pilka, Bicskei 1, Márfi 2, Jovics, Reiner 1, Major 7, Pap, Krupják, Csermák.JÁ