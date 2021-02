A vb-részvételért Rácalmáson is

Országonként négy állomása van a kvalifikációs tornának, amely a nemzetközi teqballszövetség égisze alatt fut. A selejtezők esetében az egyesületeknek volt lehetőségük pályázni a rendezésre, a harmadik és a negyedik fordulót az Infinity Teqball nyerte, amelynek egyik bázisa Dunaújváros.

– A végeredményt a négy kör adja ki, minden kategóriában külön számítják a pontokat, azaz egyéniben, párosban és vegyes párosban. Az összesítés alapján mindegyikből az első helyen végző versenyző képviselheti hazánkat a világbajnokságon. Az Infinity szeretne hazánkban a vezető, profi klubok közé tartozni, és ezt nemcsak játékosokkal szeretnénk elérni, hanem szervezőként is a legjobbak közé igyekszünk, ezért gondoltuk, hogy pályázunk, és összehozunk egy minőségi viadalt. Mivel természetesen zárt kapus az esemény, ezért nagy hangsúlyt kívánunk fektetni az online közvetítésre klubunk Facebook- és Youtube-csatornáján, és ebben úttörők lenni. A nemzetközi szövetség szigorú szabályokat ír elő, de a szombati fordulót a már jól bevált és bizonyított rác­almási csarnokban bonyolítjuk le, ami minden igényt kielégít és magas szintű versenynek adhat otthont, mint történt ez már tavaly is.

A negyediket, amennyiben a helyzet engedi, valószínűleg a Balatonnál rendeznénk meg, szabadtéren – mondta lapunknak Szepessy Róbert, az Infinity szakosztályvezetője, aki egyben az országos elnökség tagja, és nem mellesleg a Dunaújváros PASE labdarúgója.

Az ilyen jellegű versenyeket a nagy létszám miatt kétnaposra szokták tervezni, azonban most úgy döntöttek, egy nap alatt, reggel nyolctól este kilencig letudják a találkozókat. Ezzel azoknak szeretnének kedvezni, akik nagyon messziről érkeznek, hogy ne kelljen kétszer utazniuk, az estébe nyúló befejezés után pedig mindenkinek biztosítanak hivatalos iratot a hazatéréshez.

Az Infinitynek is van esélyese

Ami az Infinity esélyeit illeti a világbajnoki selejtezőkön, van olyan versenyzője, aki mindhárom kategóriában elindul és a világranglistát tekintve egyéniben az első öt között van, ő Csereklye Martin. Rá mindenképpen úgy lehet tekinteni, hogy mindenütt esélyesként számolhatnak vele az élmezőnyben. Az eddigi fordulókban egyéniben második és harmadik helyeket gyűjtött, és ebben a kategóriában most Rácalmáson is minimum dobogóra várja Szepessy Róbert. Egyébként lassan beindul a teqballélet Magyarországon, miután március 5-től elkezdődnek az országos bajnokságok versenysorozatai. Ezeken jóval többen és több kategóriában mérethetik meg magukat, hiszen például a junioroknak és a nőknek is lesz lehetőségük külön versenyezni. Ezekben a szakosztályvezető duplán érintett, mint mondta, egyrészt az Infinity csapatát minél jobban menedzselve vágnak neki ezeknek a feladatoknak, másrészt a szövetség részéről a szervezési feladatokban is részt vállal.