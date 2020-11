A vb-k elmaradnak, Csíkban is ott a korona

Az elit világbajnokságok megrendezésére még van esély, de a többi elmarad.

Dunaújváros

Erről a Nemzetközi Jégkorong Szövetség, az IIHF tanácsa hozott döntést szerdai konferenciáján a koronavírus-bizottság ajánlása alapján. Az már korábban eldőlt, hogy a juniorok vb-i közül is csak az A csoportosat rendezik meg, egyetlen alsóbb divízióét sem, ehhez csatlakozott most 18 további torna. Ott van a törölt vb-k listáján a ljubljanai divízió I/A férfi és az asiagói divízió I/B U18-as fiú-világbajnokság is. Az IIHF az edmontoni A-csoportos junior-vb után ismét tanácskozik majd, hogy a tapasztalatok alapján áttekintse az A-csoportos női és az A-csoportos U18-as fiú-világbajnokságok megrendezésének lehetőségét – olvasható a magyar szövetség honlapján.

A DAB vasárnap a Gyergyói HK ellen játszik

A döntés oka: az IIHF nem tudott meggyőződni arról, hogy a divíziós tornák szervezői képesek garantálni a játékosok, a hivatalos személyek és a szurkolók biztonságát a járvánnyal összefüggésben. Ami az olimpiai selejtezőket illeti, azok következő körének – a negyediknek, ahonnan már az olimpiára lehet kijutni – tervezett időpontja 2021 augusztusa és novembere.

A vírus az Erste Ligában is napról napra felülírja a programot. Legutóbb a Csíkszereda szinte teljes csapatának a tesztje lett pozitív, így nem játszhat. Ezért a DAB vasárnap 17.30 órakor a Gyergyói HK vendége lesz.