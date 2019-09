„A város fiataljait egy bajnoki rendszerben mozgatjuk meg”

Elismerésre méltó teljesítményt mutatott fel a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség (DLSZ) az 2018/2019-es szezonjában is.

Az elmúlt eredményekről és a jövőbeli terveikről is beszélgettünk Petrás Gáborral, a szervezet főtitkárával.

Hatalmasra nőtt a DLSZ családja.

– Való igaz, rengeteg programot bonyolítottunk le a jelzett időszakban, büszként mondhatom, szinte minden korosztályban. Ezek létszáma az óvodásoktól a szépkorúakig számolva, százhuszon­nyolc csapatból, körülbelül kétezer játékost jelentett a tíz bajnoki rendszerünkben.

Minden a tervek szerint történt?

– Nyilvánvalóan ezt a rengeteg programot még az alapos előkészítés után sem lehetett volna a DLSZ elnöksége és a bizottságok nélkül lebonyolítani. A rendezvényeink nagyobb mértékű költségét az önkormányzat által biztosított támogatásból és a partnereinkkel kötött megállapodások nyomán tudjuk biztosítani. A versenynaptárunk gyakorlatilag megtelt, hiszen a bajnokságokon kívül is negyvenkét rendezvényt bonyolítunk le, és ezért nem könnyű újabb eseményeket fölvenni a rendezési terveink közé. Előfordulhat, hogy mellettük egy-egy nem tervezett feladatot is meg kell oldanunk. Ilyen volt az Ongai Gábor sajnálatos emléktornája is tavaly szeptemberben. Az elvesztése miatti szomorúság mellett igyekeztünk azt is jó színvonalúan megoldani, közösen segíteni a városi rendvédemi szervezetnek. A kitűzött terveinket maradéktalanul teljesítettük. Az egyik célunk, hogy a hagyományőrző rendezvényeinket, amelyek mára már beivódtak a város életébe, életben tartsuk, és lehetőség szerint tovább is fejlesszük, hiszen ezekkel a programokkal már közel ötezer játékost és sportolót mozgatunk meg Dunaújvárosban!

Melyik a legfontosabb szakmai terület a DLSZ tevékenységében?

– Az 5+1-es játékrendszer a mi fő profilunk. Ezen belül, a Gyermek és Ifjúsági Bizottságunk létrehozásával, a város fiataljait az óvodásoktól a középiskolásokon át egy bajnoki rendszerben mozgatjuk meg, és a legjobbakat díjazzuk. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség nem fukarkodik az elismerésekkel, mindenekelőtt az említett csapatok, és a bennük sportolóknak a száma miatt. Az is kiemelendő, hogy már a negyvennégy év felettieket is be tudtuk vonni ebbe a közösségbe. Ez egy nagyon nagy érték Dunaújvárosban. Az évzáró ünnepségünkre is méltán büszkék lehetünk. Ekkor, mint egy nagy család gyűlünk össze, és mindenki láthatja, hogy mennyien vagyunk, valamint azt is, hogy a nálunk sportolók, illetve a munkájukat végzők milyen jelentős teljesítményre képesek. A díjátadón összesen ötvenegy díjat adtunk át az amatőr sportolóknak, ami – azt gondolom –, hogy egy nagyszerű teljesítményt takar.

Ez a gondolart ismerős lesz: „Mindenki győztes, aki focizik!”

– Ez a mottónk, hiszen akkor lesz újra egy focinemzedék egy országban, ha minél többen választják ezt a sportágat, én a szervezettel együtt ezért dolgozom. Nyilván ennek a feltétele, hogy a létesítmények és a feltételek biztosítva legyenek hozzá. Még több pályára van igény. Ennek eléréséért még dolgozunk az önkormányzattal együtt, hogy minél több pályán játszhassanak a csapataink. Megújult a DLSZ Aréna a Lorántffy pályán, amit köszönünk a város önkormányzatának. Egy közös projekten dolgozunk a várossal és az MLSZ-szel együtt. Reméljük, hogy ugyanezen a helyszínen, a mostani mellett megépül egy másik pálya is, a hozzájuk tartozó kényelmi és szociális létesítményekkel együtt. A megvalósításban közösen munkálkodunk a Dunaújváros PASE-val, hiszen mindkét sportegyesületnek az a célja, hogy minél többen kapcsolódjanak bele a labdarúgásba!

Az elektronikus sportok világa

Petrás Gábort az elektronikus sportokról (e-sport) és a lábtoll-labdás tervekről is is faggattuk:

– Az idén tovább támogatjuk az e-sportot, amit némi ellen­érzések mellett az előző szezonban karoltunk fel. Négy sikeres helyi kupanap, és a másodosztály megnyerése után most már az országos bajnokságban indulhatnak, Dunaújváros DLSZ E néven. Az előbbihez hasonlóan erre a szezonra is jut egy szakágbeli újdonságunk: a lábtoll bevezetése és népszerűsítése.

Ez egy, a tollaslabdára emlékeztető sport, csak a játékeszközt itt lábbal továbbítja három-három játékos a pálya másik oldalára. Ennek a Gárdonyi iskolában már sikeres gyakorlata van. Az ottani gyerekek már versenyekre is járnak. Reméljük, sikerül őket is beilleszteni a DLSZ nagy családjába.

Tervek, remények?

– Nagy dicsőségnek számit, hogy tavaly decemberben mi rendeztük meg Dunaújváros és Székesfehérvár legjobb csapatai között a döntőt, és hirdettük ki Fejér megye bajnokát. Ennek mintájára az MLSZ támogatásával országos bázisúvá akarjuk fejleszteni e kispályás bajnokságot. A többi megyeszékhelyen is a mi városunkhoz hasonló rendszerűt szeretnénk létrehozni. Újdonság, hogy a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum középiskolásai közül nagyon sokan végeznek önkéntes munkát a DLSZ rendezvényein. Ebben a szezonban labdarúgó-játékvezető tanfolyamokat is szervezünk az ott tanulók számára. A segítőinkre támaszkodva, nagy odafigyeléssel elvégzett munkával, újabb sikeres szezon elé nézhetünk.