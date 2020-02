A válogatott sikere után sorsdöntő mérkőzések

A magyar futsalválogatott három győzelmet aratva, hibátlan mérleggel vette a litvániai Európa-bajnoki selejtező első fordulóját, amiben része volt a Dunaferr DUE Dutrade FC játékosának, Pál Patriknak is.

– Köszönjük szépen a gratulációt, és személy szerint is azt teszem, hiszen a válogatott tagjaként ez volt a legnagyobb sikerem. Nagyon boldog vagyok, hogy százszázalékos teljesítménnyel tudtunk továbbjutni. Csapatként is úgy mentünk az útra, hogy ezt a célt akartuk elérni, mert úgy éreztük, jobbak leszünk az ellenfeleinknél. Indulás előtt bokasérülést szenvedtem, ezért még a játékom is kérdésessé vált. Szerencsére végül a csapattal tarthattam, és az ottani terápia nyomán pályára is léphettem. Jelenleg még tart a kezelésem, de bízom benne, hogy a hét végére rendbe jövök. A legnehezebb meccsünk az utolsó, a litvánok elleni volt. Egyénileg és taktikailag is nagyon jól képzett játékosok, de arra az összecsapásra mi is nagyon motiváltan készültünk, és egységesen harcoltunk a pályán is – nyilatkozta.

Majd rátért a következő klubfeladatra, hiszen hétfőn bajnoki mérkőzés vár rájuk: – Három sorsdöntő csata áll előttünk. Először hétfőn Nyírgyulajhoz utazunk, aztán két hazai meccs következik. Az első a Haladás elleni Magyar Kupa, majd a Csömör jön az alapszakasz záró fordulójában. Nem lesz egyszerű, de végre kell hajtanunk a megtervezett taktikai feladatokat és akkor szép dolgokat is elérhetünk akár a kupában, vagy a maradék bajnoki meccseken. Azaz sikerrel zárhatjuk ezt a szakaszt.

Jövőre folytatják

A válogatott csoportgyőzelmével bejutott az Eb-selejtező legjobb 32 csapata közé. A mieink legközelebb jövőre lépnek pályára, ebben a szakaszban négyes csoportokban, oda-visszavágós mérkőzésekkel zajlik tovább a selejtező, és a nyolc csoport első helyezettje, és hét második jut ki a 2022-es hollandiai tornára.

Vezető képünk archív.