A válogatott ellen gyakorolva készültek a soros bajnokijukra

A magyar futsalválogatott felkészülési mérkőzésen fogadta a Dunaferr DUE Dutrade FC csapatát. Az erőpróbát Budapesten a Vasas sportcsarnokában rendezték meg, ez volt a dunaújvárosi csapat számára a Kecskemét elleni pénteki, idegenbeli bajnoki főpróbája.

Nehéz feladat előtt áll a válogatott, a célja a 2022-es Európa-bajnokságon való részvétel. Ennek kiharcolására akkor lesz esélye, ha bravúrt tud elérni a selejtezők során. Ebben a sorozatban a menetelést e hónap végén Litvániában kezdi a csapat, de további kemény ellenfeleik, Litvánia, Törökország és Észak-Írország is tovább szeretne jutni.

Nyilván más léptékkel, de a Dunaferr együttesére is komoly feladat vár. Ez még akkor is igaz, ha az alapszakasz hajrájában most soron következő ellenfelei nem az élbolyban várnak ezekre az összecsapásokra. Az újvárosiak célja a felsőházba való kerülés, ami a kiforrott mezőnyjátékuk megkoronázásával, a jobb helyzetkihasználással érhető el.

A mérkőzésre visszatérve, azt a válogatott nyerte 6–1 (4–0). A tartalékosan kiálló újvárosiak gólját Szeghy Szabolcs lőtte. A szoros második félidő záró találatát, emberelőnyös játékban üres kapuba kapták. A mérkőzésen gólt is lövő Pál Patrik ezúttal az ellenfelet erősítette, Faragó Lajos csak a félidőben csatlakozott a csapathoz. Rigó és Cseresnyés a kapuban, Németh, Klacsák, Szeghy, Frid­rich, Horváth, Sáhó, Németh, Kolompár valamint Faragó a mezőnyben jó teljesítményt nyújtottak. A mérkőzés igazi hozadéka nem a válogatott elvárható győzelme, hanem mindkét fél játékosai számára a most következő feladatok előtt adódott bizonyítási lehetőség volt.

Turzó József szövetségi kapitány így értékelt: – Ez a mérkőzés mindenképpen szolgálta a mi munkánkat. Nagyszerűen felkészített csapat ellen játszottunk, ezt meg is kell köszönjük, hiszen a Dunaferr a bajnokságnak ebben az időszakában a rendelkezésünkre állt. Számunkra is nagyon fontos volt a találkozó, hiszen három hét múlva Eb-selejtezőnk következik. Az őszi tapasztalatainkat felhasználva, a felkészülésünket két szakaszra bontottuk. Az ünnepek hatását megéreztük, de úgy érzem, elindítottuk a fiúkat egy úton, aminek a végső pontja volt ez a találkozó. Van még mit javulni, de úgy gondolom, hogy a klubokban a játékosok a következő három hétben a megfelelő állapotba fognak kerülni.

Arra a kérdésre, mennyire volt hasznos ez a meccs, így válaszolt: – Mindenképpen, hiszen olyan taktikai dolgokat tudtunk gyakorolni, amiket az elmúlt időszakban már lepróbáltunk és kielemeztünk. Egy-két hiányosságot természetesen tapasztaltam, de örülök, mert mindenki meg tudta magát mutatni, hogy mire képes. Azt viszont kiemelem, a Dunaferr rá is kényszerített bennünket arra, hogy meg is kelljen mutatni.

Fehér Zsolt, a Dunaferr vezetőedzője: – Mindenekelőtt örülünk annak, hogy edzőmérkőzéssel tudtuk szolgálni a válogatott felkészülését. Lehetett látni, melyik az a szint és sebesség, ahová el kell jutnunk. Az első öt percben Sásdi kapusnak hat védése volt, Rigónak pedig egy sem, azaz fölvettük a kesztyűt. Sajnos ugyanazzal a problémával szembesültünk, mint a bajnoki mérkőzéseken, hogy a százszázalékos ziccereket is rendre elpuskázzuk. Ebben nagyon sokat kell fejlődnünk, a másik problémánk az volt, hogy könnyű gólokat ajándékoztunk az ellenfélnek. Elkerülhetőket kaptunk. Ezek mellett voltak olyan megoldásaink, amikre építkezhetünk a jövőben. Egyetlen dolog lebeg a szemünk előtt, a pénteki mérkőzésen nyerjünk. Amennyiben ilyen elánnal fog küzdeni a csapatunk, mint ahogy azt most tette, akkor nem lesz problémánk. A helyzetkihasználásunkon villámgyorsan javítanunk kell.

