A Vajtát nehéz lesz megállítani, az üldöző Nagykarácsony is nyert

A hatodik fordulóra kezdenek kialakulni a Fejér megyei labdarúgó-bajnokság másodosztályának déli csoportjában az erőviszonyok. A listavezető Vajta után igen nagy tempóban nyeri meccseit a Nagykarácsony is, láthatóan a nyári igazolások bejöttek Mergl István csapatának. A Seregélyes még tartja magát a harmadik helyen, de nyomában szorosan ott lohol az egyre jobb formát mutató Előszállás.

Utóbbi csapat a következő fordulóban a bajnokhoz utazik, ahol akár meglepetést is okozhat. Szépen javul a Kálozt kiütő Mezőfalva, amely a sorban mögötte álló Baraccsal meccsel legközelebb, rangadó várható tehát itt is. Visszatérve a hétvégi mérkőzésekre, ezúttal is gólban bővelkedtek a találkozók.

Az Előszállás nem kegyelmezett az Adonynak. Mekota négyet, Czifra kettőt lőtt a Duna-parti csapatnak.

Előszállás–Adony 6–2 (5–2)

Előszállás: Nagy – Németh L. (Németh F. 81.), Kovalov­sky, Kertész (Balogh N. 81.), Béres, Czifra, Bognár (Szalai 74.), Mekota, Horváth (Reichardt 64.), Bozsoki (Kercza 77.), Romhányi.

Adony: Budai – Tamon, Virág, Szántó, Varga, Simon (Györki 69.), Koncz (Mónos 46.), Kőkuti, Gyalus (Sátor 46.), Tatár, Balogh.

Az első félidőben egyértelműen a vendéglátóknak állt a zászló. Az Adony álmos, lábat féltő focit játszott, annyira aludtak, hogy nyolc perc alatt négy gólt kaptak. A 25. percben egy visszapasszból középen Czifra bombája nyitotta a gólparádét. A találat azonban csak a hazai csapatot pörgette fel. Mekota négy perc alatt kétszer is zörgette az adonyi hálót, majd kezezésért ítélt tizenegyesből Czifra lőtt büntetőt. Az első félóra végén már négy góllal vezettek a házigazdák. A 34. percben ébredtek az adonyiak Balogh szögletből szerzett góljával. A szépítést Mekota torolta meg szögletből a 42. percben. A vendégek a 43. percben Tamon egyéni szólójával még csökkentették a különbséget 5–2-re, de a második félidőben Mekota révén végül nagy különbségű győzelemmel zárult a mérkőzés.

Masinka Csaba előszállási edző véleménye:

– A második félidőben már kiegyenlítettebb játékot láthattunk, de Mekota fejesével szereztünk még egy gólt. Kiválóan ment a támadó foci, amelyben majdnem minden elképzelésünket valóra válthattuk. A végén megérdemelten tarthattuk itthon a három pontot.

Mezőfalva–Káloz 4–0 (1–0)

Mezőfalva: Kovács – ifj. Sági J., Balázs, Török (Sági J. 84.), Balogh, Bakos (Takács 67.), Deli, Kovács K. (Tomor 77.), Czári, Sümegi, Csontos.

A Mezőfalva kilencven percen keresztül irányította a mérkőzést. A 7. percben Deli fejesével kezdődött a gólgyártás. A 47. percben Kovács akciójából már két találatra nőtt a hazai előny. Több kihagyott mezőfalvi helyzet után a 68. percben ismét Deli fejezte be az akciót, majd a 77. percben Czári két védő között remek ütemben kiugorva állította be a 4–0-s végeredményt.

Bakos János mezőfalvi edző boldogan értékelt a lefújást követően. – Urai voltunk a mérkőzésnek, és olyan futballt játszhattunk, amilyent szeretünk. Természetesen hiányérzet nélkül most sem vonulhatunk öltözőbe, hiszen a helyzetkihasználásunkon még sokat kell javítani. Végre összeállt a csapat hátul is. Jó a kapusteljesítmény, és középpályán sem vallunk szégyent. Összességében most már jó úton haladunk. Szervezett a csapat, és elértünk idén arra a szintre, hogy minden meccs elején kijelenthetjük, győzni megyünk!

Seregélyes–Nagyvenyim 3–2 (1–1)

Nagyvenyim: Szikszai – Klein (Pasqualini 8.), Török, Áldott (Fekete 80.), Palóka (Fodor 78.), Fazekas, Kovács, Tóth, Fehér, Kis, Gálszer (Józsa 78.).

Gólszerző:Deák (13.), Zsilovics (74.), Kovács (85.), illetve Kis (39.), Dorogi (84.).

Polgárdi–Baracs 2–1 (0–0)

Baracs: Vaszócsik – Palkó, Badi, Wolf, Killer, Hepp (Ásványi 70.), Mészáros (Balogh 76.), Prókai, Huber, Sebestyén, Salamon.

Gólszerző: Devcsity (75.), Horgos (89.), ill. Huber (73.).

Szabadegyháza– Nagykarácsony 2–4 (0–2)

Nagykarácsony: Turi – Fülöp, Kovács D., Gazsó (Huszár 56.), Kovács R. (Wadolowski 77.), Rezes (Csicskovics 84.), Kőkuti, Felföldi, Szabó, Éliás, Berta.

Gólszerző: Horváth (57.), Hippeller (87.), illetve Kovács R. (14., 36.), Rezes (77.), Kovács D. (88.).

További eredmény: LMSK–Vajta 0–7, az Aba Sárvíz–Szabadbattyán-találkozót elhalasztották.

A bajnokság állása