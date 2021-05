A Vajta az aranyat, a Baracs az ezüstöt ünnepelte a fordulóban

Több, rangadónak is beillő mérkőzést játszottak a Fejér megyei labdarúgó bajnokság másodosztály déli csoportjának vasárnapi találkozóin. A Baracs és a Vajta presztízsmeccset vívott egymással, s a vendégek nyújtottak jobb formát. Igazi tétje a focinak már nem volt, hiszen a Vajta már biztos elsőként érkezett, és Baracsot sem lehet utolérni a második helyen.

Az élmezőnyben még a Káloz és az Adony is hozta a tabella szerint tőlük várható eredményt. A középmezőnyből viszont most csak a Mezőfalva gazdagodott három ponttal. Az Előszállás és a Nagykarácsony pedig vereséggel fejezte be a fordulót.

Baracs – Vajta 0–3 (0–2)

Baracs: Vaszócsik – Prókai (Nagy 77.), Deli (Badi 65.), Éliás, Rezes, Hepp, Mészáros, Huber, Sebestyén, Kőkuti, Balogh (Idei 86.).

A középkezdésnél egy visszapasszból már az első percben vezetéshez jutott a Vajta. Mágocs csapott le a kínálkozó alkalomra és könyörtelenül érvényesítette a helyzetet. A harmadik percben a hazai csapat javára ítélt büntetőt Lengyel Sándor játékvezető, de az egyenlítési lehetőséget Rezes kihagyta, az elvetődő kapusba bombázott. A baracsiak nagy erőkkel támadták a vajtai térfelet, de mégis a vendégek növelhették előnyüket. A 44. percben egy baracsi védelmi hibának köszönhetően Vaszócsik kapujába Orsós talált be.

A második játékrészben a Baracs továbbra is rengeteg helyzetet kihagyott, ami a 62. percben bosszulta meg magát. A jobbról középre beadott labdával Rezicska lőtt félfordulatos, kapáslövéses bombagólt. Ezzel be is állította a végeredményt.

A találkozó után az edzők így értékeltek.

Idei Szabolcs, Baracs: – Többet vártam ettől a mérkőzéstől. Sajnos az edzések sem úgy alakultak, ahogy reméltem. Nehéz motiválni a fiúkat, mert már két hete gyakorlatilag eldőlt az érem színe. A hátralévő fordulóknak nagy tétje így nem is lehet, talán csak a szépség.

Horváth Zoltán, Vajta: – Nehéz küzdelemre számítottunk és a mezőnyjáték erősségében nem is csalódtunk. Amennyiben a tizenegyes bemegy a Baracsnak, akkor biztosan szorosabb eredmény születik. Szerencsénk is volt, valamint a helyzeteinket is ki tudtuk használni. Igazán jó mérkőzést láthattunk egy egész évben kitűnően teljesítő Baraccsal szemben.

Mezőfalva – Polgárdi 7–0 (2–0)

Mezőfalva: Vereb – Sümegi (Horváth P. 53.), Kiss, Török, Balogh D., Balogh I. (Horváth Zs. 73.), Németh, Bakos (Vad 83.), Sági J., ifj. Sági J., Somogyi.

Gólszerző: ifj. Sági J. (22.), Bakos (31.), Németh (46., 68.), Somogyi (60.), Horváth Zs. (81.), Vad (88.).

Nagy harcra számítottak a mezőfalvi szurkolók is, azonban most a Polgárdi ebben nem volt partner. Az első félidő után Sági és Bakos góljával nyugodtan tért pihenőre a mezőfalvi csapat. Szünetet követően alaposan rákapcsoltak a hazaiak. Németh kettő, Somogyi, Horváth és Vad egy-egy találatával komoly mennyiségű gólt lapátoltak össze a mezőfalviak. Végül 7–0-nál állt meg a számláló. Ezzel a forduló legtöbb gólját szerző csapat címét is elnyerte Bakos János legénysége. Nem mellesleg pedig kettő helyet javítottak a tabellán, így ötödikként zártak a 24. forduló után.

Előszállás – Káloz 0–1 (0–1)

Előszállás: Nagy – Németh (Balogh 67.), Kovalovszky, Béres, Czifra, Bognár (Horváth 67.), Szalai (Ecsedi 77.), Kovács (Garbacz 81.), Bozsoki (Kercza 77.), Reichardt, Romhányi.

Gólszerző: Simon (31.).

Masinka Csaba edző, Előszállás: – Befújtak a javunkra egy tizenegyest és utána visszavonták, ami eléggé visszavetette a csapat hangulatát. Inkább csak birkózás ment a pályán. A vendégeknek egy szép támadással sikerült nyerni.

Adony – Seregélyes 3–1 (2–1)

Adony: Szántó – Budai, Bagóczki, Fábián, Tamon (Mónos 81.), Vukaljovics (Virág 45.), Simon (Kaló 61.), Kőkuti (Hegedűs 46.), Nebucz, Tatár, Balogh.

Gólszerző: Budai (12., 22.), Balogh (88.), ill. Németh (28.).

Mónos Zsolt edző, Adony: – Ezúttal jól ment a játék. Gyötörtük ellenfelünket, melyben lendületes mérkőzésen támadásból és szögletből is eredményesek voltunk. A dobogóra kerülésnek viszont már csak matematikai esélyét látjuk.

Nagykarácsony – Szabadbattyán 0–3 (0–2)

Nagykarácsony: Turi – Gazsó (Jeney 46.), Fülöp (Huszár 46.), Brogyányi (Kovács 79.), Simon, Wadolowski (Felföldi 46.), Mohácsi, Kovács D., Rácz (Bátai 82.), Szabó, Kovács R.

G.: Farádi (13.), Blaski (34.), Venyige (88.). Kiállítva Mohácsi (89.).

Mergl István, Nagykarácsony: – Elpasszoltuk a lehetőségeinket, és a gólszerzés sem ment. Ráadásul a védelmi vonalaink is meggyengültek. Ellenfelünk megérdemelten nyert.

További eredmény: LMSK Cobra Sport – Aba Sárvíz 2-1.

A bajnokság állása