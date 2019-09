A Titánokat újból kiütötték, most nyolc gólt kaptak

A Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongozói tegnap a Fehérvári Titánokat fogadták az Erste Ligában. A DAB pontveszteség nélkül várta a találkozót, és így is szerette volna befejezni – és így is fejezte be.

Még csak a szeptember végéhez közeledünk, de már negyedszer találkozott ebben a szezonban a két csapat. Volt két felkészülési mérkőzés, két dunaújvárosi sikerrel, és egy bajnoki a Titánok otthonában, ahol 7–1-re kiütéssel nyert a DAB. Az Acélbikák hasonló eredményt szerettek volna most is elérni. Azari Zsolt csapatkapitány a mérkőzés előtt elmondta, nem 7–1-ről, hanem 0–0-ról kezdődik a mai összecsapás, vagyis nagyon oda kell figyelniük, ha meg szeretnék őrizni hibátlan mérlegüket. Márpedig a céljuk egyértelműen ez. Igaz, hogy 0–0-ról indult ez a találkozó is, de az is igaz, hogy ott folytatódott, ahol Székesfehérváron abbamaradt. Alig több mint egy hete Silló Arnold az 56. percben állította be a 7–1-es végeredményt, most pedig a 10. percben Mazurek szerzett gólt az Acélbikáknak. Ezt még öt követte a második harmad végéig. Bár az is tény, hogy a 39. percben 5–0-ás dunaújvárosi vezetésnél szépítettek a vendégek. A DAB góljainak sorát azután fél perccel a harmad vége előtt Somogyi Balázs zárta le (6–1). A befejező játékrészben folytatódott az Acélbikák remeklése, továbbra is irányították a játékot, és három perc alatt két gólt szereztek, ezzel az 50. percben már 8–1 volt az állás, ami a végeredmény is lett. A fehérváriak becsületére legyen mondva, hogy az utolsó percekig próbálkoztak, de igazán ők sem hittek magukban. A tegnap esti győzelem azt is jelenti, hogy a dunaújvárosiak négy forduló után egyedül százszázalékosak az Erste Ligában.

A DAB legközelebb ismét hazai környezetben játszik, akkor a Schiller-Vasast fogadja. Jegyzőkönyv DAB – Fehérvári Titánok 8–1 (2–0, 4–1, 2–0)

Dunaújvárosi Jégcsarnok, 900 néző.

DAB: Hughson – Kovács B. (2), Vuorijarvi (1), Azari 1 (2), Dansereau 1, Mazurek 3 (1) – Baker, Lendák (2), Silló (1), Somogyi B. 1 (1), Turcotte 2 (1) – Dósa, Hruby, Németh P., Subotic, Tamás – Ráduly, Wéninger, Gebei G., Gulácsi, Pinczés O.

Titánok: Szeles – Horváth M., Vas Márk, Campbell 1, Mihály Ákos, Péter A. (1) – Erdély B., Kiss R., Balogh B., Császár, Madácsi – Imre, McCutcheon, Dézsi, Kovács A., Nagy Á. – Halasi, Almási, Buzás, Vincze.