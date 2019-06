A tartalékos Gorilláknak most nem volt esélyük

A MAFSZ Divízió I. alapszakaszának záró mérkőzésén a már rájátszásba került Dunaújváros Gorillaz gárdája az eddig hibátlan, remek erőből álló Szombathely Crushers csapatát fogadta a radari sportpályán.

Dunaújváros Gorillaz – Szombathely Crushers 7–45

„Rangadó, tét nélkül” – a magyar amerikaifutball szövetség hivatalos honlapja így vezette fel a szombati találkozót. A szövetség előzetes besorolása megegyezett a dunaújvárosi hívek reményeivel. Bachrathy Kornél együttesének ugyanis az volt a célja, hogy szoros meccsre kényszerítse az utóbbi négy találkozóján minden ellenfelét magabiztosan bedaráló vasiakat. Az újvárosi álmok csak egy negyeden át tartottak.

A szombathely szinte az első támadásából meglépett 7–0-ra, ám ezt még viszonylag gyorsan sikerült egalizálni. Hegedűs Dániel csinált egy pazar TD-t, a bónuszrúgást pedig Beretka József nem hibázta el, így az első kör után döntetlennel mehettek pihenni a küzdő felek.

A folytatásban azonban alaposan rálépett a gázra Cru­shers. A második negyed végén 7–29, a harmadik etap zárásaként pedig 7–36-os állást mutatott az eredményjelző. Természetesen, innen már nem volt út visszafelé. Sőt, a Szombathely a negyedik negyedet is megnyomta, így a vége egy vaskos vereség lett, sajnos.

Tény, a Gorillaz most tartalékos kerettel állt fel, ám védekezésben és támadásban kevesebbet nyújtott a vártnál.

Amint a felvezetésben olvashatták, a találkozónak valós tétje nem volt, hiszen az addigi négy fordulóban biztossá vált, hogy a vasiak végeznek a csoport élén, a Dunaújváros Gorillaz pedig második helyen várja majd a playoff-szakaszt.

Az sem lesz sokkal könnyebb feladvány, hiszen az az Eger Heroes lesz az ellenfél, amelytől a közelmúltban kapott ki csapatunk. Ismerve a csapatsportokat és a rájátszás lélektanát, azonban elmondható, ha a Gorilláknak június 29-én sikerül egy jó napot kifogniuk Egerben, akkor a döntős álmaik is valóra válhatnak. Addig is jó felkészülést kívánunk az Ezüsthátúaknak.

A szombati meccsen a helyi kórház gyermekosztályának szerveztek gyűjtést a csapatok és a szurkolók. Ennek eredményét a közeljövőben adják át az intézménynek.