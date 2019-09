A szurkolók az Acélbikák mellett állnak

Remek hangulatú, sok poénnal, nevetéssel megtűzdelt szurkolói ankétot tartott vasárnap este a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata.

Persze nem véletlen, hogy felhőtlen volt a hangulat, hiszen a DAB eddig mind a két mérkőzését megnyerte az Erste Ligában, a másodikat pont a szurkolói ankét előtt a Gyergyói HK ellen (4–2). Tabutéma nem volt, mindenki kérdezhetett a játékosoktól, a két edzőtől, Miroslav Ihnacaktól és Jan Vodilától, valamint az elnök Azari Zsolttól, és az új általános sportigazgatótól, Schiliczki Károlytól.

Tavaly nagyobb volt a költségvetés, most mégis jobb a gárda

Az hamar kiderült, a szurkolók leginkább azzal elégedetlenek, hogy úgy érzik, a klub nem veszi őket komolyan, hogy alig van a csapat és a drukkerek között kapcsolat, semmi közös program nincs, ami a többi együttesnél már természetes. A felvetésekre Azari Zsolt és Schiliczki Károly is úgy válaszolt, tudják, érzik a problémát, és azon dolgoznak, hogy ezen a téren előrelépés legyen.

A szurkolók azt is kifogásolták, hogy több sportág mérkőzése egyszerre kezdődik. Azari Zsolt azt válaszolta, tudja, hogy ez komoly gond, de sajnos a különböző csapatok között semmilyen kapcsolat nincsen. (Ugyan miért? – a szerk.)

Az összejövetelen kiderült, hogy tavaly nagyobb volt a költségvetése a csapatnak, mint az idén, de így is megpróbálnak egy ütőképes gárdát kialakítani.

Ihnacak mester megismételte, amit már korábban is mondott, támadószellemű csapatot akarnak.

(A két meccsen lőtt tizenegy gól ezt alátámasztja.) Ifjabb Azari Zsolt csapatkapitány elmondta, sokkal jobb most a hangulat az öltözőben, mint egy évvel ezelőtt. Erre felhozott egy példát, rendszeresen három sorral játszanak, de a negyedik ezen nem sértődött meg, tudják, mi a dolguk, örülnek a csapat jó játékának, és bíznak abban, hogy előbb vagy utóbb eljön az ő idejük is, és most annak is örülnek, hogy részt vehetnek az edzéseken. Ez egy évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, sértődés és balhék sora lett volna a vége. „Zsoci” megfogalmazta a lényeget: „Egy húron pendülünk.”

Még egy jelzés, talán fontos lehet a továbbiakra: évek óta nem volt olyan, hogy az idénynyitó hazai meccs kezdete előtt még százak álltak kint beléptetésre várva még a kezdő sípszó után is.

Mint már korábban megfogalmaztuk, az Erste Liga komoly szintet lépett, gyakorlatilag 5-6 csapat is bejelentkezett a bajnoki címre.