A szövetségi kapitány képesnek tartja őket az Euroliga-döntőre

Bíró Attila, a női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya sem várta, hogy a harmadik meccsen ilyen simán húzza be az UVSE a bajnoki döntőt a DUE-Maarsk Graphics ellen. A budapesti Tüske Uszodában pénteken kezdődő Euroliga-négyes döntőről amondó, a dunaújvárosiaknak könnyebb dolguk lehet az elődöntőben, mint az Újpestnek. Persze, ehhez lelkileg túl kell tenniük magukat a bajnoki kudarcon. Az olimpiára pedig – pár kivétellel – nincs bérelt helye senkinek.

Ezt ne hagyja ki! Egy egész jogászhadserege van Erzsébetváros önkormányzatának, az eddig becsültnél is többet költenek jogi kiadásokra

A bajnoki döntő után, amit összesítésben 2–1-re az UVSE nyert meg – szombaton 7–2-re győzött a dunaújvárosiak ellen –, Bíró Attila szövetségi kapitány azt nyilatkozta lapunknak, egyáltalán nem számított ilyen sima fővárosi győzelemre, mint oly sokan mások sem.

– Szoros találkozót vártam, de abban azért reménykedtem, nem büntetőkkel dől el, mint a második, de ez a különbség igencsak meglepett. Az én szemszögemből ez nem jó, nem tudom mi történt a Dunaújvárossal. Úgy tűnt, túl hamar lettek hitehagyottak, mondjuk az Újpest az elejétől fogva végig magabiztosan vezetett, azaz már korán elvették a kedvüket a játéktól. Azért az a csapat, amelyik két gólt tud csak lőni egy meccsen, nem érdemel nemhogy győzelmet, még egy szoros találkozót sem. Ami pozitív, hogy Magyari Alda is jól védett, hét kapott találattal simán lehet nyerni, Gangl pedig a nyolcvan százalék feletti teljesítményével a fantasztikus kategória volt. Nyilván csapatszinten sokkal jobban dolgoztak és védekeztek előtte. A válogatottat nézve Gangl mellett az Újpestben volt több kiemelkedő teljesítmény, ez volt a különbség a két csapat között – mondta.

A két együttes, amennyiben minden jól alakul, akkor a pénteken kezdődő Euroliga négyes döntőjében is összekerülhet egymással. Erről Bíró Attila azt mondta, nagyon reméli, hogy a DUE-Maarsk magára talál, és az orosz Uralochka ellen be tud jutni a fináléba, és akár ott jó eredményt elérni. A döntő harmadik meccse után különösen a Dunaújvárosnak lenne fontos, hogy megverjék az orosz csapatot a 14.45 órakor kezdődő találkozón, mert neki önbizalomban és főleg játékban javulnia kell.

– Persze, hogy a magyar–magyar döntőért szurkolok, ott pedig nekem már teljesen mindegy, melyik csapat nyer. Ugyanúgy nagyon örülnék Mihók Attila együttese aranyérmének, mint Benczur Mártonénak, sajnos két győztes nem lehet. Ha nem is simán, de azt gondolom, összejöhet ismét a két hazai topcsapat találkozója. Az UVSE-nek nehezebb dolga lesz, a görög Olym­paikos Pireusz az egyik legjobb csapat a négyesben, ha nem a legjobb. Ugyanakkor az Újpest képes lehet nyerni ellene. A Dunaújvárosnak lelkileg lesz inkább nehéz összeszednie magát, hiszen fizikális problémái nincsenek. Az Uralochka ugyan nagyon kellemetlen játékstílust és taktikát képvisel, de abszolút verhető, gyengébbnek tartom a másig ág mindkét együttesénél. Csak azért van nehéz dolguk a lányoknak, mert a bajnoki döntő után egy komoly mentális masszázsra volt szükségük – tette hozzá.

Megjegyezte, egyébként a bajnoki kudarc kihathat a válogatottmunkára is, sok beszélgetés és stábmunka kell ilyenkor. Persze egy kiváló Euroliga-szereplés nyilván sokat segíthet ebben. Amikor klubidőszak van, a kapitány nem szól bele semmibe, most sem tette. Azonban az Euroliga-döntő után már az övéi lesznek a lányok a megérdemelt pihenőt követően. Ekkor rendezik a sorokat, és újra „életet lehelnek” abba, akibe kell, de sok idő lesz a felkészítésre, jön a világliga-szuperdöntő és aztán később az olimpia.

Arra a felvetésre, hogy a bajnoki döntő vagy az Euroliga alapján ki- és bekerülhetnek játékosok a válogatottkeretbe, azaz egyáltalán nincs kőbe vésve, hogy a trieszti olimpiai selejtezőt sikerrel teljesítő csapat szerepel Tokióban is, azt felelte, hogy persze.

– Van olyan teljesítmény, ami abszolút jó és várakozáson felüli volt, ugyanakkor olyan is, ami az alatti, és ez bármennyire furcsa, a bajnokcsapatra is vonatkozik. A Dunaújváros válogatottjai közül Garda Krisztina az, aki a döntőben végig kiemelkedőt nyújtott, akár még az utolsón is a jobbak közé tartozott, amíg ki nem pontozódott. A többiektől abszolút többet vártam. A világligakeret még alakulhat, az olimpiáig pedig sok idő van, és annyi minden történhet még, persze remélem, hogy nem fog, de mindenre fel kell készülni. Itt van például a fináléban megsérülő első számú centerünk, Parkes Rebecca, az UVSE játékosának nem tudni, milyen súlyos a bordaproblémája. Azt mondom, két-három játékoson kívül, az egész éves teljesítményüket és a formájukat figyelembe véve, nincsenek bérelt helyek, az ötkarikás részvételért mindenkinek meg kell küzdenie – fogalmazott.