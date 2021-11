A szombati siker már a döntő irányába is nagy lépést jelenthet

Szombaton este 20 órától a dunaújvárosi vízilabdázók a Ferencváros ellen játszanak bajnoki rangadót. Ez a meccs lesz ebben a sorozatban az idei utolsó, ám utána még erőltetett menet vár a lányokra a hazai és nemzetközi kupaporondon.

Garda Krisztina szerint érdekes, hogy a Fradi évről évre erősödik, de az eredményeiben ez nem mutatkozik meg ugyanilyen szinten. Az idei szezonban már döntetlent játszottak a ­BVSC-vel, persze ez nem jelenti azt, hogy szombaton sima győzelmet fognak aratni.

– Tudjuk, nagyon jó játékosok alkotják a keretüket, s az elmúlt szezonokban nem is egyszer megszenvedtünk ellenük. Biztos, hogy jó és kemény mérkőzés lesz, de mindenképpen nyerni szeretnénk. Hiszen a bajnokság szempontjából ez igen fontos, mert akkor már öt ponttal előznénk meg őket és nagy lépést tehetünk ezzel a döntő felé. Rövid távon pedig a következő heteknek vághatnánk neki egy sikerélménnyel és hibátlan őszi bajnoki szerepléssel – mondta Garda Krisztina lapunknak.

Bizony, az erőltetett menet következő állomása jövő héten a Magyar Kupa-negyeddöntő párharca lesz, igaz, itt a szerencsés sorsolás után kötelező a továbbjutás a III. Kerület ellen. Azonban december 10–12. között olyan erős Euroliga-csoportkör jön a nyolcaddöntőbe jutásért, a többi között a Fradival, amire régen volt példa. Majd rá egy hétre a Magyar Kupa négyes döntője következik, aztán a válogatottaknak még karácsonyig edzőtábor és meccsek.

– Az Euroliga Kassán volt hasonlóan nehéz, amikor úgy „alakult” a sorsolásunk, hogy huszonnégy óra alatt kellett három meccset játszani. Nézegettük a mostani riválisokat, a Fradit ugye nem kell bemutatni, a két spanyol, a Sabadell és Mataro pedig tele van légiósokkal, holland, orosz, amerikai válogatottakkal, a hazaiak mellett – tette hozzá.

Garda Krisztina amondó, eddig sem volt túl öreg a csapatuk, ami a szezonra csak tovább fiatalodott, olyanok kerültek a felnőttekhez, akik most bizonyíthatnak.

A fiatalok is egyre ügyesebbek, most megmutathatják, hogy a csapat jó és eredményes úton jár

– Próbálkoznak becsülettel, persze, vannak hibáik, de nekünk is. Hiszen az ob I más kávéház, ahol más a tét és az elvárás, mint utánpótlásban. Nyerni kell, teljesíteni kell. Ezt nehéz átlépni és megtanulni azt is, ha helyzetbe kerül valaki, akkor legyen olyan bátor, és vállalja el a lövést, még ha nem is sikerül. Védekezésben pedig legyen képben annyira, hogy a stressz ne okozzon kihagyást. Persze, ezen mindenki átesik egyszer. Ez a szezon ráadásul annyival még nehezebb, hogy általában augusztus végén elkezdődik a felkészülés. Most viszont szinte egyből beestünk az első bajnokira. Azonban kezdenek belelendülni, egyre ügyesebbek, ahogy egyre több tétmeccs van mögöttük, kezd összeállni a csapat és a védekezés is. A kapuban is két újoncunk van, akik nagyon szeretnek dolgozni, aminek nagyon örülök. Az idő nekünk dolgozik, bízom benne, szombaton este újabb bizonyságát tehetjük, hogy jó és eredményes úton járunk.