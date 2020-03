A szervezett védelem mellett támadásban többet kell nyújtani

Az NB III közép csoportjának tavaszi rajtján a Dunaújváros PASE labdarúgócsapata vasárnap 14.30 órakor a Szentlőrinc SE vendégeként lép majd pályára.

A téli átigazolási időszakban Biró Ákos és Csendes Péter távozott a ­DPASE keretéből, erősítésként pedig érkezett Barta Barnabás és Novák Zsombor. Az újvárosiak vezetőedzője, Lőrincz Emil optimistán várja az idénynyitót.

– A felkészülésük összességében jól sikerült. Az időjárás kedvező volt, így a tervezett munkát elvégeztük. Az külön jó volt, hogy az időszak közepén játszottunk kupamérkőzést az MTK ellen, ami kicsit megtörte a monoton munkát. Pályára léptünk két olyan meccsen, ami az edzőmérkőzéseknél sokkal erősebb színvonalú volt. Szerencsére az elmúlt időszakban a nagyobb sérülések elkerültek minket, hellyel-közzel minden játékos a rendelkezésemre állt, így bizakodva várjuk a bajnoki rajtot. A két érkező közül Novák Zsombor az elmúlt években viszonylag kevesebb bajnoki mérkőzést játszott, mint ami ideális lett volna ebben a korban. Erénye, hogy támadóként több poszton is képes meghatározó teljesítményre.

Barta Barnabás szélső vagy belső védő pozícióban vethető be, de dinamikáját, futóteljesítményét nézve akár védekező középpályásként is számításba jöhet. Ő többet játszott az elmúlt időszakban, de tőle szakmailag mást kértek az előző csapatainál, így be kellett illeszkednie a mi játékrendszerünkbe. Remélem a hét végére mindketten rendben lesznek, és segíteni tudják a csapatot. A Szentlőrinc elleni találkozón a ránk jellemző szervezett csapatvédekezésre törekszünk. Támadásban viszont többre lesz szükség, mint az MTK elleni két kupamérkőzésen, vagy akár a Fehérvár elleni felkészülési találkozón. Nem lesz egyszerű meccs, hiszen a Szentlőrinc nem érdemtelenül telelt a második helyen. Jó csapat, amelynek új edzője van, így nem tudhatjuk, ez mennyire befolyásolja a játékukat.

A fiatal támadó, Novák Zsombor már játszott Dunaújvárosban, most a Soroksár együttesétől igazolt vissza.

– Kicsit izgatott voltam az érkezésemkor, hiszen olyan volt, mintha tegnap jártam volna itt utoljára. Csupán néhány ember változott az öltözőben, így a beilleszkedésem nagyon könnyen ment. Természetesen minden játékosnak az a célja, hogy ott legyen a kezdőcsapatban a hét végén. A bajnoki tabella második helyén álló Szentlőrinc otthonában egy ki-ki meccsre számítok. Jó lenne eldönteni a rangadót, de nem csak a góllövés fontos a számomra, ha kell egy becsúszó szereléssel segítek hátul, vagy kiosztok egy jó labdát elöl. Erősen motivál a góllövés, de ez nem szabad, hogy a csapatjáték kárára menjen. Igyekszem a mezőnyben is mindent megtenni a siker érdekében.

A tizennyolcadik forduló további mérkőzései: Szekszárdi UFC – FC Dabas, HR-Rent Kozármisleny – Dunaharaszti MTK, Taksony SE GP Solar – Pécsi MFC, Dabas-Gyón FC – THSE-Szabadkikötő, Rákosmente KSE – Budapest Honvéd-MFA II, Monor – Kecskeméti TE Hufbau, Kelen SC – Iváncsa KSE.

A bajnokság állása

1. PMFC 17 14 2 1 63-8 44

2. Szentlőrinc 17 12 4 1 27-10 40

3. Monor 17 9 5 3 28-13 32

4. Iváncsa KSE 17 9 4 4 29-17 31

5. DPASE 17 8 3 6 25-26 27

6. Kozármisleny 17 7 6 4 30-25 27

7. FC Dabas 17 7 2 8 13-18 23

8. Rákosmente 17 6 4 7 28-28 22

9. Dabas-Gyón 17 6 4 7 18-26 22

10. Honvéd-MFA II 17 5 6 6 31-26 21

11. KTE 17 5 4 8 22-23 19

12. Szekszárd 17 4 6 7 22-32 18

13. THSE-Szabadk. 17 4 3 10 19-51 15

14. Taksony SE 17 4 2 11 14-28 14

15. Dunaharaszti 17 2 5 10 11-34 11

16. Kelen SC 17 2 4 11 20-35 10