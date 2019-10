A szerdai kupacsata után ismét erdélyi túrán a Bikák

Az utóbbi hetek leginkább az Újpestről szóltak az Acélbikák programfüzetében, hiszen a bajnokságban rövid időn belül kétszer is meccseltek a felek. Az első csörtét az Újpesti Jégcsarnokban az acélvárosiak nyerték 3–1-re az Erste Ligában. Aztán jött a Magyar Kupa első köre már Dunaújvárosban. Hruby góljával hiába szereztek vezetést a hazaiak, a szinte végig domináló lilák nagyon simán nyertek 5–1-re. A múlt héten pénteken ismét egy DAB–UTE csata volt műsoron, ezúttal az Erste Ligában. Bár a két kiváló hálóőrnek köszönhetően – itt Hughson, ott Du­schek kergette masszív őrületbe a támadókat – mindössze három gól esett a derbin, a szak­írók szerint is ez volt az idei szezon egyik legizgalmasabb és legpengésebb találkozója. Az Újpest–Újváros párosítás negyedik adagja több mint nehéznek ígérkezik Mazurek és kollégái számára. Egyrészt, összesítésben mínusz négyről kellene kivívni a továbbjutást, másrészt a gárda haza sem tér majd a kupameccs után, hiszen a Bikák egyből indulnak Erdélybe, ahol előbb a hazai jégen mindig mindenkire veszélyes Gyergyószentmiklós ellen játszanak (november 1., péntek), majd másnap a ligát vezető Csíkszereda otthonában kellene megpróbálkozni a pontszerzéssel.

– A keretben mindenki egészséges. A védelem egyik oszlopa, Kovács Bronson Zoltán rövid magánjellegű kanadai utazása után visszatért a csapathoz, így rá is számíthat a szakvezetés. A feszített menetrend miatt a kupameccs után egyből indulunk Erdélybe, hogy még legyen időnk érdemi pihenésre, felkészülésre a gyergyóiak elleni rangadó előtt – mondta el lapunknak az Acélbikák általános sportigazgatója Schliszka Károly.

Az alapszakasz állása

1. Csíkszereda 17 13 3 0 1 88 – 40 45

2. FTC 15 10 2 1 2 71 – 35 35

3. DAB 14 10 0 1 3 57 – 33 31

4. Brassó 15 9 0 2 4 59 – 44 29

5. DEAC 14 8 1 1 4 50 – 38 27

6. UTE 15 3 3 2 7 46 – 53 17

7. Gyergyói HK 16 5 1 0 10 39 – 49 17

8. Fehérvári Titánok 16 4 1 0 11 39 – 63 14

9. Vasas 16 2 0 2 12 41 – 86 8

10. Hokiklub 16 2 0 2 12 28 – 77 8

A Fradi nyerte a derbit, Brown már leadta a szerelést

Hétfőn este Pesterzsébeten rendezték az idei szezon második Ferencváros–Újpest derbijét. A Fradi ezúttal is hozta a rangadót, 4–3-ra nyert. Az újpestiek háromszor is egyenlítettek, ám a vége előtt Németh gólja a bajnoki címvédő javára döntötte el a meccset. Az Újpesttel kapcsolatos további hír, hogy a korábban több mérkőzést is kihagyó Jared Brown elköszönt a liláktól. A légiós a fővárosi gárda egyik legjobbja volt. A jegkorongblog.hu cikke szerint közös megegyezéssel bontottak szerződést a 33 éves támadóval. Az amerikai jégkorongozó a MAC-tól érkezett a Megyeri útra, ahol 12 mérkőzésen 5 gólt lőtt és 8 gólpasszt adott. Brown 2016-ban igazolt Magyarországra, először a Debrecen játékosa volt.