A szerbajnokság vár szombaton Kovács Zsófiáékra

Szombaton a női felnőtt és ifi, vasárnap pedig a férfi felnőtt tornászok mutatják meg tudásukat a Duna Aszfalt 2021. évi szerbajnokságán, amelyet a fővárosban, a Központi Tornacsarnokban rendeznek meg.

Az előző évek gyakorlatától eltérően ezúttal teljesen elkülönítik egymástól a férfi és a női mezőnyt, valamint teljes mértékben zárt kapuk mögött tartják meg a viadalt. Szombaton a női felnőtt mezőny lép a szerekhez, ahol többek között a Dunaújvárosi KSE kétszeres Európa-bajnoka, Kovács Zsófia, a kétszeres olimpikon Böczögő Dorina (MTK Budapest) és az Európa-bajnoki ezüstérmes Székely Zója (Postás SE) is versenyzik majd. Ezt követi az ifik szerbajnoksága, amely az előzetes kiírás szerint délután kezdődik.

Draskóczy Imre szövetségi kapitány, női válogatott: – Nagyon kíváncsian várom a versenyt, főleg kiemelt versenyzőnkre, Kovács Zsófiára vagyok kíváncsi. Örülök, hogy egy napon kerül sor a szerbajnokságra, mert egy jó felkészülés az Eb-re, ahol Zsófin kívül akár egy második sportolónk is szerezhet olimpiai kvótát az összetett alapján, ezzel kapcsolatban két tornász is szóba jöhet. De figyelem a nemzetközi szintű gyakorlatokat is, például Péter Sára ugrásait, aki volt már Eb-n finálés, az Európa Játékokon pedig bronzérmet szerzett. Van két feltörekvő fiatalunk is, Szujó Hanna és Szilá­gyi Nikolett, akik eddig értékesen és jól teljesítettek. Szerencsés helyzetben vagyok, több tornászból is tudok válogatni.