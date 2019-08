A szegedi vb-n a maximális olimpiai kvóta megszerzése a cél

A jövő héten kezdődő szegedi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon a szakvezetők a maximális ötkarikás kvóták megszerzését remélik a magyar csapattól.

Ebben főszereplő lehet a Dunaferr SE kenusa, Kiss Balázs is, aki mellett a két számban induló Hajdu Jonatánért is szoríthatunk. Edzőjük, az olimpiai, többszörös világ- és Európa-bajnok Vajda Attila amellett, hogy mindenben segíti a fiúkat a felkészülés alatt, s a helyszínen, az esemény egyik arca is.

Az vb-t felvezető hétfői sajtótájékoztatót a Magyar Kajak-Kenu Szövetség vezetői, illetve a teljes csapat jelenlétében tartották meg. Ezen Schmidt Gábor főtitkár arról beszélt, jó előjel, hogy elővételben már rengeteg jegy elkelt. A szombati és a vasárnapi versenynapra két lelátó is megtelt, de azért néhány tikett még akad. Azaz ismét tízezrek szurkolhatnak majd az ötvenhat gyorsasági és para magyar versenyzőnek. – Nagyszerű eredményekre számítunk, mint az eddigi három hazai világbajnokságon – tette hozzá.

Hüttner Csaba szövetségi kapitány hangsúlyozta: a 44 fős magyar csapatban kellő potenciál van ahhoz, hogy a kajakosoknál a hat férfi és hat női, valamint a kenusoknál a három plusz három kvótát megszerezze, ezért ennek megfelelően állította össze a magyar válogatott keretet. A mezőnyt látva ez nem lesz egyszerű feladat, hiszen monumentális vb lesz, amelyre majdnem száz ország nevezett – fogalmazott.

Az eseményen ott volt a Dunaferr SE két kenusa, az olimpiai távon, C-2 1000 méteren induló Kiss Balázs (párja Dóri Bence lesz), illetve a C-1 200 és C-2 500-on szereplő Hajdu Jonatán, továbbá edzőjük, a világbajnokság egyik arcának felkért Vajda Attila.

– Fontos volt úgy kialakítania a szakvezetésnek a hajókat, hogy a lehető legtöbb esélyünk legyen a maximális kvótaszerzésekre. Ez azért is nagyon fontos, mert Tokióban először lesz arra lehetőség, hogy egy számban adott nemzet akár két egységgel is rajthoz állhasson. Nyilván ez a kenusoknál akkor lehetséges, ha a páros kvótát szerezzük meg, mert így egyesben mindketten mehetnének. Azért látjuk, utóbbi szakágban nem lesz egyszerű ezt megszerezni, ugyanis az első hat hely valamelyikén kell végezni. Ez esetleg akkor változhat, ha közte lesz japán versenyző, illetve vannak még matematikai számolások, de nekünk erre nem szabad hagyatkoznunk. Azt beszéltük meg Balázsékkal, számukra az első és legfontosabb lépcső a döntő elérése, addig ne gondoljanak Tokióra, semmire.

Amennyiben megvan a finálé, akkor kezdődik el „igazából” számukra a vb. Ekkor beszélgethetünk csak arról, mit csináljanak, hogy a kilenc rivális közül minél többet megelőzzenek, és elérjék az áhított helyezés valamelyikét. Nyilván nem könnyíti meg a munkájukat, hogy folyamatos stresszben érzik magukat a tét miatt, de bízom az utolsó másfél hétben, hogy a fizikai állapot mellett mentálisan is úgy fel tudjuk építeni őket Molnár Gergely kollégámmal, hogy egyenletes teljesítményt nyújthassanak az előttük álló feladatok során. Illetve arra is felkészítem őket, milyen hangulat vár rájuk. Egy biztos, rajtam ez nem fog múlni – mondta Vajda Attila, aki hozzátette, a fiúk már várják a világbajnokságot, „meccslázban” vannak, mert nagyon hosszú és nehéz felkészülés után vannak.

Az olimpiai számok árnyékában kicsit háttérbe szorul a többi világbajnoki táv, de Hajdu Jonatán futamai is az ő klasszisát erősítik. Vajda szerint ötszáz párosban nagyon jó esélyeik lehetnek Fekete Ádámmal, ha sikerül az utóbbi idők teljesítményét hozniuk. – Nyilván más lesz a lencse, amikor az ő párosuk jön, nem lesz rajtuk az a teher, mint Balázsékon, de nekik is úgy kell odaállni, hogy ez a legfontosabb versenyük, s igenis meg kell verni a világot ahhoz, ha aranyérmet szeretnének. Mert ha ez a vb jól sikerül, akkor megfelelő önbizalmat adhat a következő évekre nézve, hiszen tudjuk, Jonatán a kétszáz méterről kezdett átállni az egy kilométerre, ami nem megy egyik napról a másikra. A sprinttávon pedig a gyorsaságát még úgy is kamatoztatni tudja, hogy az olimpia miatt már nem ez a fő irányvonal számára. Amúgy én is várom már a szegedi versenyt, biztosan nagyon fogok izgulni, amikor ők eveznek, emellett segítem abban tanítványainkat, hogy mindenük meglegyen ezekben a napokban, csak a minél jobb szereplésre tudjanak koncentrálni – tette hozzá a kenus ikon.