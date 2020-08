A Szeged nem volt egy súlycsoportban, újabb fölényes siker

A Magyar Kupa selejtezőjének harmadik csoportkörében is magabiztos győzelmet aratott a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics női vízilabda-együttese, miután a hétfő esti zárt kapus találkozón legyőzte a Szegedet.

Mihók Attila együttese az első fordulóban nem játszott, viszont a számukra pénteki nyitányon 23–8-ra nyertek a Honvéd otthonában, tegnap pedig következett a Szeged, amely a BVSC elleni vereséggel kezdett (19–2), majd a III. Kerülettől is kikapott legutóbb 15–7-re. A dunaújvárosi lányok nagyon várták már a hétfői találkozót, hiszen március óta nem játszhattak tétmérkőzést hazai közönség előtt. Ez azonban sajnos meghiúsult, ezúttal nem a vírus, hanem a szombat hajnalban történt uszodai tűzeset miatt csak zárt kapus lehetett a találkozó.

Koszi Ferenc klubelnök a kezdés előtt kérdésünkre azt mondta, azért felmerült bennük, hogy nem tudják majd megrendezni a találkozót, azonban még ha ilyen megkötéssel is, de hamar eldőlt, hogy lehet mérkőzés. Mint ahogyan a találkozó is, már az első negyedben.

DUE-Maarsk – Szeged 25–9 (8–0, 8–1, 5–4, 4–4)

DUE-Maarsk Graphics: Magyari – Szilágyi 5, Mahieu 1, Ziegler, Mucsy M. 2, Brezov­szki 1, Huszti V. 1. Csere: Balog J. (kapus), Gurisatti 5, Sajben N. 1, Garda 4, Horváth B. 3, Pál R., Szellák 2. Vezetőedző: Mihók Attila.

Szeged: Gyöngyösi – Miklós 1, Tátrai Sz., Ráski L. 2, Bicskei 1, Ármai 1, Botka 2. Csere: Pádár, Rompos D., Regős, Korom 1, Kurucz 1., Hasznos, Kucsera L. Vezetőedző: Varga Tamás.

Gól emberelőnyből: 4/5, illetve 2/8.

Gól ötméteresből: 5/5, illetve 0/1.

A közönség biztatása nélkül sem volt gond a hazai csapat lelkesedésével, a szezon első itthoni találatát a visszatérő Szilágyi Dorottya jegyezte emberelőnyből, aztán társai még hetet rámoltak be a negyed végéig. A szegediek próbálkoztak becsülettel, de rendre lövésig sem jutottak, ha igen, akkor meg Magyari eszén nem tudtak túljárni.

A második nyolc percben is természetesen a DUE-Maarsk dominált, Szilágyi remek bejátszása után Huszti a tizedik gólt szerezte, aztán a negyed felénél Ármai révén csak sikerült megszerezni az első góljukat a vendégeknek. A szegedi öröm eddig is tartott, mert utána egy 5–0-ás etappal jelentkeztek Mihók Attila továbbra is feszesen, keményen védekező és jól támadó tanítványai, így a félidőre 16–1-re vezettünk.

A második harmadra kicsit alábbhagyott a koncentráció, több hibát is vétett a csapat, ami eddig nem látott mennyiségű vendégtalálatot jelentett, persze a kiütéses győzelmet semmi nem fenyegette (21–5). A záró felvonásban sem pörgött már annyira a társaság, így ezt részsikerként a csongrád-csanádi együttes döntetlenre hozta. A negyedben beállt a kapuba a 2002-es születésű Balog Jázmin, akiknek védését hatalmas ovációval és tapssal fogadták a társak.

A csapat csütörtökön ismét hazai medencében ugrik vízbe, akkor 17 órától a III. Ker. TVE alakulata ellen, azt, hogy azon lehetnek-e már nézők, tegnap még nem tudták megmondani.