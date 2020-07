A százéves történelmük során erre nem volt példa

A semmiből egyszer csak két női csapata is lett Mezőfalvának! A klub 100 éves története alatt ilyen még nem volt – legalábbis ezt állítja Südi László edző, aki fantasztikus belépővel tért vissza a község labdarúgó­életébe. Maga köré gyűjtötte a környékbeli települések focit szerető „amazonjait” és egy ifjúsági, valamint felnőttkorosztállyal nekivágott a női bajnokságnak.

Valószínűleg a legnagyobb kertészeti titok lehet, hogy mit kevertek Mezőfalván a focipálya locsolórendszerébe, de az tény, hogy nagyon eltaláltak valamit. A semmiből egyszer csak két futballcsapat is kinőtt a fű alól. Csak ámultunk hétfőn délután a Medosz SE pályáján, amikor a mezőfalvi mezben játszó lányok az Enying női alakulatát fogadták felkészülési mérkőzésen.

A találkozót ugyan jelentős különbséggel a vendégek nyerték, de ezúttal nem az eredmény számított, hanem a tény, hogy pályán voltak ebben a formában is. A mezőfalvi női futball születésének történetét Südi László edző mondta el lapunknak.

– Gyakorlatilag már a télen kialakult itt Mezőfalván egy olyan igény, hogy szeretnének női csapatot. Eddigi helyemen, Sárbogárdon abbahagytam az edzősködést, így nagyon szívesen tettem eleget ennek a felkérésnek. Természetesen segítettem a toborzásban is. Igazoltunk Dunaújvárosból a ­DPASE-től, jöttek velem Sárbogárdról, érkeztek Cecéről és mezőfalvi lányok is vannak szép számmal. Itt most két csapat játszott a pályán, mivel egy felnőtt- és egy ifjúsági korosztály állt össze. Első edzőmérkőzésünkön úgy is mondhatjuk, történelmet írtunk, hiszen Mezőfalva százéves futballtörténelmében erre még nem volt példa! A folytatásban a Fejér megyei bajnokságban indulunk a felnőttkorosztállyal, ahol a Csákvár, Enying, Baracs, Sárbogárd együtteseivel vesszük fel a harcot. Az U18-as korosztály fiataljainak a Komárom-Esztergom megyei bajnokság ad majd játéklehetőséget. Itt hat csapat lesz. A hazai mérkőzéseinket az ifi Cecén fogja játszani Mezőfalva néven, mert a két egyesület együttműködési szerződést kötött – mondta.