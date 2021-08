A svédek legyőzésével negyeddöntőbe jutottak

Hatalmasat küzdött a magyar női kézilabda-válogatott a már biztos első Svédország ellen a tokiói olimpia B csoportjának utolsó fordulójában hétfőn, amely háromgólos (26–23) győzelmével kiharcolta a továbbjutást.

A dunaújvárosi születésű és nevelésű Klujber Katrin két góllal járult hozzá a sikerhez. A legjobb nyolc közé kerüléshez az is kellett, hogy a győzelmünk előtt a másik két mecscsen is számunkra kedvezően alakuljanak az eredmények, amivel a negyedik helyen zárhattunk. Szerdán a negyeddöntőben a másik csoport élén záró Norvégiával találkozik majd Elek Gábor alakulata, magyar idő szerint reggel 6.15 órakor. A mérkőzést követően Bulath Anitától, a DKKA játékosától és szakmai igazgatójától kértünk értékelést. – Nem egyszerű csoportban voltunk, a francia és az orosz csapat ellen nagy szerencsével és kiváló játékkal tudtunk volna nyerni, ezek a vereségek benne voltak a pakliban.

A brazil kudarc az fájó volt. Azonban a spanyolok és a svédek ellen összekapta magát a csapat, így a mérleg jó lett, hiszen továbbjutottunk, és csak megelőztük a brazilokat és a spanyolokat is. Persze, mindenki többet vár, meg jobb játékot, de sajnos ez az év ilyen, látjuk a többi sportágban is, hogy vannak játékosok, akik nem tudják kihozni magukból a maximumot a vírus miatti zaklatott évad után – mondta. A klasszis játékos hangsúlyozta, ez a két meccs erőt adhat a javuló tendenciát mutató csapatnak. Szerinte a védekezésre kell jóval több figyelmet szentelni, mert ha az jó, akkor magával hozza a kapusteljesítményt is.

Támadásban eddig nem voltak olyan nagy gondok, gólt mindig találtunk, a hátsó alakzatot kell megerősíteni, sokkal több segítség kell a másiktól. – Ugyan teljesítettük az előzetes célkitűzést, de ezzel nem szabad megelégedni, nem remegő lábbal és feltett kézzel kell a norvégokat várni. Ellenük is az lenne a mérvadó, amennyiben a gyors lerohanásaikat megakasztanánk, a felállt fal ellen jobban ki lehet őket védekezni. Az ő erősségük mindig a pörgős, rohanós kézilabda volt. Amikor egy meccs dönt, mint most, a norvégoknak is nagy a rizikófaktor, ha kifognak egy rosszabb napot és mi ugyanilyen harcosan megyünk tovább, bármi megtörténhet – tette hozzá Bulath Anita.