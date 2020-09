A Siófok ellen nem nyomja a DKKA játékosok vállát semmilyen teher

Fájó vereséget szenvedett közvetlen riválisától szerdán a DKKA együttese Székesfehérvárott, szombaton azonban más kávéház következik Siófokon, a női kézilabda-bajnokság következő fordulójában. A klubnál tisztában vannak a realitásokkal, ezért számukra a jövő szerdai, nagyon fontos Boglári Akadémia-SZISE elleni találkozó van fókuszban.

Annak ellenére, hogy 23–21-re kikapott a Kohász csapata az Alba Fehérvár KC-tól, Vágó Attila vezetőedző azt mondta, az együttes szervezettsége, a védelem stabilitása és mögötte a kapusteljesítmény megint megvolt, ennyi kapott góllal mérkőzést lehet nyerni.

– A gond az, hogy csak ennyit lőttünk. Azt azért ne felejtsük el, hogy az első találkozóhoz képest a hétgólos Bulath Anita nem volt a csapatban sérülés miatt, az anyai örömök előtt álló Debreczeni-Klivinyi Kingáról nem is beszélve. Tudom, hogy a sportban nincsen ha, tudomásul kell venni, két ilyen válogatott szintű játékos pótlása nem egyszerű. A fiatalok megkapják a lehetőséget helyettük, mint ahogyan szerdán is volt, de egyik napról a másikra ők nem tudják megoldani a pótlásukat – jegyezte meg a szakvezető, aki arra a kérdésre, mennyire hiányzik majd ez a két pont, azt mondta: nagyon. Győzni mentek Fehérvárra, benne is volt ez a meccs képében. A második félidő elején azonban az öltözőben ragadtak, utána sebességet váltottak, utol is érték a riválist, de ebben elfáradtak, továbbá a rutinos kézilabdázók ziccert hagytak ki, hetest mellédobtak, amik nem férnek bele egy ilyen szoros összecsapáson.

– Arra kell figyelni, hogy az ilyen szintű csapatokat otthon meg kell verni, idegenből pedig bravúrpontokat hozni. Nem a kishitűség szól belőlem, de az említett gondok miatt a 8-12. helyre kell belőni magunkat. Senki ne ringassa magát mézes-mázas álmokba, hogy hittel és lelkesedéssel lehet pótolni ilyen kvalitású játékosokat. Persze, lehet lelkesedni és kell is, meg kijöhet a lépés egyszer, kétszer, de hosszú távon ez nem működik – tette hozzá Vágó Attila vezetőedző.

Majd rátértünk a szombati meccsre, amikor 18 órakor az eddig két győzelemmel álló, dobogós célokért küzdő Siófok otthonában lépnek pályára. Megtudtuk, ezen a találkozón nagyon sok lehetőséget kapnak majd a fiatalok, sőt, az ifiből is hoznak fel játékosokat. Vágó Attila így próbálja pihentetni azokat, akik az elmúlt két összecsapáson sokat szerepeltek.

– Bízom a fiatalokban, hiszen semmi teher nem nyomja a vállukat, senkiét sem. Mindig azt kérem tőlük, élvezzék az egészet, mosolyogjanak, ne ijedjenek meg attól, kik állnak velük szemben. Persze az kevés, ha ezt csak én akarom, nekik is kell. Számunkra egyértelműen a jövő hét szerdai hazai meccs van a fókuszban, amikor ismét az életünkért küzdünk. Ki kell javítani a fehérvári megingást, csakis a két pont megszerzése lehet a cél, a siófoki találkozót tényleg csak gyakorlásként fogjuk fel, ahol természetesen szeretnénk tisztesen helytállni – zárta gondolatait.