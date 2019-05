A siker receptje: a közösség összefogása és remek csapathangulat

Aranyeső Nagyvenyimen A Horfer Serleg megyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság déli csoportjának szezonzáró eseményén a nagyvenyimi sportpályán ünnepélyes keretek között adták a megérdemelt aranyérmeket a bajnokcsapat tagjainak.

A legfényesebben csillogó nyakbavalókat a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség képviseletében Hingyi László elnökségi tag, valamint a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség részéről Dudar Katalin adta át.

A köszöntőben Hingyi László, a nagyvenyimi csapat egységét és a közösség összefogását emelte ki.

– Külön öröm, hogy ezen a kis településen az évtizedek óta működő sportegyesületet fenn tudják tartani. A pályán pedig mindig nagyszerű ellenfélre találnak akár a jelenlegi, vagy a magasabb osztályból érkező együttesek. A sportvezetőségnek, a játékosoknak és a támogatóknak is jár a köszönet, hiszen egy közös munka gyümölcse érett be – összegzett röviden Hingyi László, aki néhány személyes emléket is felsorolt a pályával és régebbi játékosokkal kapcsolatban.

A méltató szavak után már csak az érmek átadása volt hátra, amelyet ízletes bajnoki vacsora és baráti beszélgetés követett. A hivatalos ünnepi percek előtt Furják Lászlót, a nagyvenyimi sportkör büszke elnökét kérdeztük a 2018/2019-es szezonról:

– A megelőző idényben bronz érmesek lettünk. Ezt az idén meg tudtuk fejelni az arany éremmel. A folytatásról természetesen már egyeztettünk. Több tényezőn múlik a dolog, s ezt majd az dönti el, hogy tudjuk- e biztosítani a feltételeket. Amennyiben sikerül összedolgozni egy olyan társcsapattal, ahol rendelkezésre áll az utánpótlás, és indítható a mi égiszünk alatt, akkor a támogatók, valamint az érintettek véleménye alapján kialakulhat a felsőbb osztályba lépés lehetősége – hallhattuk a rövid értékelésben.

A vacsora előtt Freud Krisztiánt a csapat gólkirályát, a góllövőlista harmadik helyezettjét is mikrofon elé kértük.

– Szinte mindegyik mérkőzésünk nehéz volt, hiszen hétről hétre erős összpontosítást kívánt a játék. Nyilván minden meccsen óriási nyomás alatt álltunk, mert vezettük a bajnokságot, és meg is akartuk nyerni – tette hozzá az öröm pillanataihoz Freud Krisztián, aki saját bevallása szerint itt érett be, itt teljesedett ki igazán. Ahogy a végén ő is kihangsúlyozta: mindez nem sikerülhetett volna a csapat és a jó társaság nélkül!

Emlékeztetőül: a nagyvenyimi gárda 22 mérkőzést vívott a 12 csapatot felvonultató mezőnyben. Ezeken a találkozókon összesen 16 győzelmet aratott, háromszor játszott döntetlent és szintén három alkalommal volt kénytelen vesztesen elhagyni a zöld gyepet.

A végül aranyérmes venyimiek az összesítésben a második legeredményesebb együttesnek bizonyultak a mezőnyben, hiszen 84 gólt szereztek. E kategóriában egyébként a második pozícióban végző DUFK gárdája volt a legaktívabb, amely 96 találattal fejezte be az idényt. Visszatérve a bajnokcsapatra: a venyimiek idei gólvágója Freud Krisztián volt, ő 21 alkalommal örülhetett, Bata József 16-szor, Král László Ádám pedig 10-szer köszönt be az ellenfeleknek.