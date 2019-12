A sereghajtó Szent István SE elleni mérkőzéssel zárja az évet a DKKA felnőtt együttese

Közel két hónap után játszik ismét tétmérkőzést a DKKA felnőtt együttese, mely vasárnap este hat órától a Szent István SE elleni szekszárdi találkozóval folytatja a K&H női kézilabda liga küzdelmeit.

György László tanítványaira annak ellenére sem vár könnyű feladat, hogy ellenfelük az utolsó helyen áll a bajnoki tabellán, ugyanis a fővárosiak a legutóbbi fordulókban két bravúrt is bemutattak azzal, hogy előbb a váciaktól, majd a Békéscsabától raboltak pontot. Nagyon oda kell tehát figyelnie játékosainknak a vasárnap esti összecsapáson, ám mint azt szakvezetőnk elárulta, a napi kemény munkának, illetve a közelmúltban lejátszott edzőmeccseknek hála egyre javuló formában várják kézilabdázóink a naptári év utolsó bajnokiját. – Tájékoztat a csapat honlapja.

– Egy hét hetes szünet volt ugye most a bajnokságban, s bár ezalatt jutott egy kis pihenő a csapat tagjainak, azért az időnk nagyobbik részét munkával töltöttük, hiszen a napi edzések mellett több edzőmérkőzést is játszottunk. Jól és hasznosan telt el ez az időszak, elsősorban támadójátékban szerettünk volna előrébb lépni, s ugyan több betegség, apróbb sérülés is hátráltatott minket, illetve a korosztályos válogatottjaink mellett a szerb felnőtt válogatottal a világbajnokságon szereplő Jovovity Jovanára sem számíthattunk egy ideig, mégis úgy gondolom, hogy sikerült elvégeznünk azt a munkát, amit elterveztünk. Ahogy haladtunk előre a felkészülési mérkőzéseiben, egyre jobb formát mutattunk, ez szintén nagyon fontos volt számunkra, s mindenképpen biztató jel a ránk váró tétmeccsek előtt. A Szent István SE ellen is egy nagyon fontos találkozó vár ránk vasárnap. Nem szabad abból kiindulnunk, hogy vetélytársunk a tabella utolsó helyén áll, mert a Szent István SE három fordulóval ezelőtt nagyon megszorongatta a fehérváriakat, majd a Váctól és a Békéscsabától is pontot lopott, vagyis a kezdeti nehézségek után felvette az NB I ritmusát, s egyértelműen beleerősödött a mezőnybe. Éppen ezért nagyon fontos lesz, hogy a csapat minden tagja tisztában legyen azzal, hogy mit kell tennie a győzelemért, s ezt az első perctől az utolsóig meg is valósítsa. Micijevicre továbbra sem számíthatunk, de a többiek elszántan, s a győzelemben bízva várják a találkozót.