A serdülők harmadik helyezése

A Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics felnőtt női vízilabdázói egy bajnoki ezüstéremmel, a Magyar Kupában pedig harmadik hellyel zárták a szezont, de nem maradt dobogós hely nélkül az utánpótlás sem, amit dunaújvárosi klub serdülő együttese szerzett meg.

A lányok az alapszakaszban a negyedik helyen zártak, így a bronzéremért az előttük végzett BVSC-vel vívtak páros csatát. Az első találkozót 11–6-ra behúzták Schmidt Tamás és Kardos Krisztina tanítványai, a másodikon viszont 14–10-re kikaptak. Összesítésben viszont egy góllal jobbnak bizonyult a DFVE, így ők állhattak fel a dobogó harmadik fokára.

Az együttes csapatkapitánya, Somogyvári Lili így értékelte teljesítményüket: – Először is azzal kezdeném, mérhetetlenül büszke vagyok a csapatra, hogy ezt így végigcsináltuk. Nem véletlenül edzettünk egész évben olyan keményen, ennek köszönhetően szereztük meg a harmadik helyet. Köszönettel tartozunk az edzőnknek is, mert egész évben kitartott mellettünk pont úgy, mint mi mellette. Az első mérkőzésen úgy játszottunk, mint egy „rendes” csapat, mint ahogy a vízilabdát játszani kell. Bár a második találkozó kissé döcögősre sikerült és nem is nyertünk, de ennek ellenére megcsináltuk! Éremmel a nyakunkban és kupával a kezünkben zárhattuk le ezt a serdülő szezont.

Az ifjúsági gárda az alapszakaszban holtversenyben az Egerrel az ötödik helyen végzett, az egymás elleni eredmények a hevesieknek kedveztek, így utóbbiak játszhattak a harmadik helyért, amit a Szentessel szemben meg is szereztek. A gyermekpontvadászatban szintén ötödik lett a DFVE együttese.

Egyébként minden fronton tarolt az UVSE, ugyanis a felnőttek bajnoki és Magyar Kupa-sikere mellett az OBI/B-t, továbbá a junior-, serdülő- és gyermekbajnokságot is a lila-fehérek nyerték meg.